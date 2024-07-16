Президент Финляндии Александер Стубб одобрил закон, ограничивающий прием беженцев и их выдворение на границе с Россией.

Эта информация была опубликована на сайте канцелярии президента во вторник. Стубб сообщил, что закон был утвержден во время презентации, посвященной президенту республики.

12 июля Финский парламент принял закон "о временных мерах по противодействию инструментальной миграции" во втором чтении. Данный закон предполагает возможность выдворения беженцев и позволит властям рассмотреть вопрос о возможном открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

Министр внутренних дел Мари Рантанен после принятия закона отметила, что Финляндия может открыть пункты пересечения границы с Россией при изменении ситуации с безопасностью, однако само принятие закона не гарантирует немедленного открытия границы.

Закон начнет действовать с 22 июля и будет действовать в течение года, как сообщило финское министерство внутренних дел.

Рантанен ранее уточняла, что использование этого закона потребует наличия серьёзных оснований, которые в настоящее время отсутствуют. Премьер-министр Петтери Орпо выразил надежду, что закон не будет применяться на практике.

Согласно новому документу, правительство сможет ограничивать прием беженцев в определенных зонах границы. Финские власти считают, что некоторые государства используют просителей убежища как инструмент влияния. В связи с этим, в рамках нового законодательства беженцы не смогут попасть на определённые территории и будут выдворены.

Применение закона не затронет мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.

Финские власти не раз обвиняли Россию в целенаправленной отправке беженцев к своей границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

На данный момент граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Ограничения на пересечение границы были введены Финляндией с ноября 2023 года в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских руководителей и подчеркнул, что российские пограничники действуют в соответствии с инструкциями, пропуск осуществляют только те, кто имеет на это законное право, а необоснованные обвинения являются неприемлемыми для Москвы

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