В России случился всплеск лихорадки Западного Нила

Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в нашей стране. 14 человек заразились в Татарстане, 3 — под Рязанью и 2 — в Астраханской области.



Бакланы и чайки стали причиной всплеска лихорадки, пишет "СЭ".



В публикации есть информация, что по мнению врачей, люди подцепили лихорадку от обычных комаров, а те, в свою очередь, от водоплавающих птиц — чаек и бакланов.



Ранее эта страшная лихорадка была зафиксирована в России в конце 2023-го года. Тогда были заражены жители Костромы, Пензы, Иванова, Ингушетии, Башкортостана, Марий-Эл и других регионов.

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