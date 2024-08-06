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Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России
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  • Опубликована сегодня в 0:40

В России случился всплеск лихорадки Западного Нила

Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России

Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в нашей стране. 14 человек заразились в Татарстане, 3 — под Рязанью и 2 — в Астраханской области.

Бакланы и чайки стали причиной всплеска лихорадки, пишет "СЭ".

В публикации есть информация, что по мнению врачей, люди подцепили лихорадку от обычных комаров, а те, в свою очередь, от водоплавающих птиц — чаек и бакланов.

Ранее эта страшная лихорадка была зафиксирована в России в конце 2023-го года. Тогда были заражены жители Костромы, Пензы, Иванова, Ингушетии, Башкортостана, Марий-Эл и других регионов.

Фото: flickr. com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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