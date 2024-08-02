На границе Латвии с Белоруссией нашли избитого беженца

Белорусские пограничники нашли у границы с Латвией избитого мигранта

Белорусские пограничники нашли у границы с Латвией избитого беженца из Конго. Об этом сообщили 2 августа в Госпогранкомитете страны.

"Вечером 1 августа полоцкие пограничники в 150 метрах от латвийского погранзабора обнаружили жителя Конго. Ему была оказана первая помощь, также пограничники вызвали скорую и следственно-оперативную группу", — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Сам беженец рассказал, что его задержали и жестоко избили латвийские силовики. После этого вывезли за границу.

"Несмотря на перелом ноги мужчину вытеснили на белорусскую территорию. Прибывшие медики оказали мигранту помощь, затем госпитализировали в Верхнедвинскую центральную районную больницу", — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

Кстати, в этом году на границе Белоруссии со странами ЕС было найдено уже 13 тел беженцев.

Фото: commons. wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).