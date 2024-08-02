Дзюдоист Коцоев рассказал о победе на Олимпиаде-2024 и детстве в России

Дзюдоист Зелим Коцоев из небольшого города на юге России, Беслана, завоевал золото на Олимпиаде-2024, выступая за сборную Азербайджана. Спортсмен рассказал о своем детстве в России.



Зелим Коцоев — первый олимпийский чемпион Парижа-2024 из России. Он ранее выступал за Украину, но с 2015 года выступает за Азербайджан.



В финале он боролся против грузина Ильи Суламанидзе, сначала проигрывал, однако все же вырвал победу. Воспринял это Зелим очень спокойно, будто так и должно было быть.

"Два месяца назад чемпион мира, сейчас эта медаль. Отец меня с детства тренирует, я не помню, чтобы он пропустил хоть одну тренировку. Утро, вечер, привозил-отвозил, режим, помогал во всем. И вот я дошел до вершины", — цитирует Коцоева "СЭ".

Также спортсмен рассказал о своей связи с Россией.

"У меня там семья живет. Сейчас очень много звонят, пишут. Конечно, я держу связь с Россией, езжу регулярно в Осетию. Думаю, там сейчас все ликуют, не представляю, что творится", — рассказал Зелим.

Зелим родом из Беслана, в год, когда там произошла страшная трагедия, он тоже впервые пошел в школу.

"Да, это была первая школа, я пошел во вторую. В последний момент передумали", — рассказал Олимпийский чемпион.

Он добавил, что в этом теракте потерял много близких людей.

"И сестру двоюродную, и соседей, и родственников. Траур во всем городе был. До сих пор эти дни в сентябре очень тяжело вспоминать. Но никогда и не забудем. Всегда помним. Но говорить тяжело, извините", — заключил Зелим Коцоев.

Фото: commons. wikimedia.org/ Ilgar Jafarov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).