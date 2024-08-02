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Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний СФ
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  • Опубликована сегодня в 15:11

Сенатор Савельев задержан сотрудниками правоохранительных органов

Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний СФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали сенатора Дмитрия Савельева после того, как его попросили покинуть зал заседаний Совета Федерации.

На выходе оттуда его увезли "для проведения следственных мероприятий", пишет РИА Новости.

Дело в том, что Савельева подозревают в причастности к убийству.

Ранее Совет Федерации согласился на то, чтобы с Савельева была снята неприкосновенность.

"На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности", — приводит агентство слова главы комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко.

Фото: commons.wikimedia.org/Felix-freiberger (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license).

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