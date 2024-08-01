8 россиян могут быть обменены в рамках масштабного обмена

Минимум 24 человека могут обменять в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами. Среди них 8 граждан РФ.
"Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и еще тремя западными государствами", — сообщает американский .
Ожидается, что 8 человек вернется в Россию.
Сделку по обмену заключенными между нашей страной и Америкой провели с участием ряда ведомств США, в том числе Белого дома, госдепартамента и ЦРУ.
Кстати, из электронной базы Федерального бюро тюрем США пропали данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе: Александра Винника, Максима Марченко, Вадима Конощенка и Владислава Клюшина. Их ранее осудили в США.
Фото: unsplash.com/Matthew Henry matthewhenry (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
Кеннеди-младший заявил о разговоре между Джоном Кеннеди и Хрущевым о роли СССР в войне
Роберт Кеннеди-младший, претендент на пост президента США, поделился воспоминаниями о беседе между своим дядей, Джоном Кеннеди, и советским лидером Никитой Хрущевым. Эту информацию он озвучил в ходе интервью Youtube-каналу Bussin' With The Boys.
Лавров: Россия поможет армии Мали в повышении боеспособности
В МИД России сообщили, что Москва продолжит поддерживать Бамако.
Минцифры: необходимости досрочного погашения IT-ипотеки в случае увольнения нет
Информацию о невозможности увольнения IT-специалистов из компаний без досрочного погашения IT-ипотеки опровергло Минцифры. Министерство разъяснило, что IT-специалисты могут переходить в другие аккредитованные компании неограниченное количество раз, при этом льготные условия ипотеки сохраняются, если новая компания также получает налоговые льготы.
На имущество Елены Блиновской и ее родных наложили арест
Имущество блогера Елены Блиновской и ее родственников теперь находится под арестом.