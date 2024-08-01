8 россиян могут быть обменены в рамках масштабного обмена

CBS: от 24 человек могут обменять в рамках масштабного обмена

Минимум 24 человека могут обменять в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами. Среди них 8 граждан РФ.

"Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и еще тремя западными государствами", — сообщает американский телеканал CBS .

Ожидается, что 8 человек вернется в Россию.



Сделку по обмену заключенными между нашей страной и Америкой провели с участием ряда ведомств США, в том числе Белого дома, госдепартамента и ЦРУ.



Кстати, из электронной базы Федерального бюро тюрем США пропали данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе: Александра Винника, Максима Марченко, Вадима Конощенка и Владислава Клюшина. Их ранее осудили в США.

Фото: unsplash.com/Matthew Henry matthewhenry (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).