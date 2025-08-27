Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:56

Когда философия важнее приключений: что на самом деле ищут читатели Стругацких

"Пикник на обочине" стал самой популярной книгой Стругацких в России — АСТ

Что делает книги, написанные полвека назад, столь востребованными сегодня? В случае с братьями Стругацкими ответ очевиден: их произведения не просто отражали дух времени, но и поднимали вопросы, которые остаются актуальными для любого поколения.

Руководитель проектов по продвижению авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов уверен, что именно эта глубина и делает творчество Аркадия и Бориса Стругацких вечно живым.

"И потому интерес к творчеству АБС со стороны кинематографистов никогда и не угасал, достаточно вспомнить такие экранизации, как "Обитаемый остров" (2008) или "Трудно быть богом" (2013). Сейчас, как мне кажется, технологии просто достигли того уровня, что позволяют экранизировать практически любые произведения Стругацких с имеющимися бюджетами и без потери качества", — отметил эксперт.

Почему фильмы по Стругацким востребованы снова

Сегодня режиссеры имеют возможность обращаться к классике не только благодаря сохранившемуся интересу читателей, но и благодаря развитию технологий. Если в советские годы экранизации зачастую ограничивались бюджетом и техническими возможностями, то теперь спецэффекты позволяют оживить даже самые сложные фантастические миры. Это открывает дорогу для новых трактовок и смелых экранных экспериментов.

Не стоит забывать, что и ранее творчество братьев находило отклик у режиссеров. Достаточно вспомнить фильмы Андрея Тарковского "Сталкер" (1979) или Германа-старшего "Трудно быть богом" (фильм создавался более десяти лет и вышел только в 2013 году). Они уже давно стали частью истории мирового кино.

Что читают сегодня

Недавно издательство АСТ провело опрос среди россиян. Лидером по популярности стал роман "Пикник на обочине" — именно он лёг в основу знаменитой игры S. T.A.L.K.E.R. и картины Тарковского. На втором месте — "Трудно быть богом" (30%), а на третьем — "Обитаемый остров" (22%). В пятёрку любимых произведений также вошли сатирический роман "Понедельник начинается в субботу" (8%) и философская "Улитка на склоне" (6%).

Интересно, что главным критерием выбора книги оказались не фантастические миры и приключения, а философские и моральные вопросы. Этот фактор отметил каждый третий респондент.

