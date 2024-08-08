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Первый в России дом из СИП-панелей сдали в Чите
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В России построили первый многоквартирный дом из СИП-панелей — в чём его фишка

Первый в России дом из СИП-панелей сдали в Чите

В Чите сдали первый в России многоквартирный дом из СИП-панелей, сообщило в четверг правительство Забайкальского края.

Четырёхэтажное жилое строение собрано зимой 2023 года из произведённого на заводе домокомплекта. Стройматериал для стен — СИП-панели (структурные изолированные панели) на основе композита, состоящего из глубоко переработанной древесины в качестве несущих конструкций и полимера между ними для утепления.

СИП-технологию отличают экологичность и энергосберегающие свойства — на отопление таких домов требуется вдвое меньше тепла.

Ещё один плюс — дешевизна. Квартиры в новом доме продавались дешевле среднерыночной стоимости. 22 из 24 куплены до окончания строительства. Семь семей уже въехали.

Директор домостроительного завода заверил, что дом надёжно защищён от возгорания и оборудован пожарной сигнализацией.

Фото: Правительство Забайкальского края

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