В России построили первый многоквартирный дом из СИП-панелей — в чём его фишка

В Чите сдали первый в России многоквартирный дом из СИП-панелей, сообщило в четверг правительство Забайкальского края.
Четырёхэтажное жилое строение собрано зимой 2023 года из произведённого на заводе домокомплекта. Стройматериал для стен — СИП-панели (структурные изолированные панели) на основе композита, состоящего из глубоко переработанной древесины в качестве несущих конструкций и полимера между ними для утепления.
СИП-технологию отличают экологичность и энергосберегающие свойства — на отопление таких домов требуется вдвое меньше тепла.
Ещё один плюс — дешевизна. Квартиры в новом доме продавались дешевле среднерыночной стоимости. 22 из 24 куплены до окончания строительства. Семь семей уже въехали.
Директор домостроительного завода заверил, что дом надёжно защищён от возгорания и оборудован пожарной сигнализацией.
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