Приседания со штангой
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

5×5: простая формула, которая делает тело сильнее без изнурительных тренировок

Метод 5x5 в тренировках: план с приседаниями, жимом и тягой для роста силы

Если вы хотите набрать мышечную массу, повысить силовые показатели и укрепить тело без сложных тренировочных планов, программа 5x5 — надёжный вариант. Она идеально подходит как новичкам, так и тем, кто возвращается к занятиям после перерыва. Простая структура, чёткие правила и быстрый прогресс — вот её секрет.

В чём суть программы

Основу составляют пять базовых многосуставных упражнений, задействующих все крупные группы мышц:

  1. Приседание со штангой на спине — 5 подходов по 5 повторений.

  2. Жим лёжа — 5x5.

  3. Становая тяга — 1x5.

  4. Жим штанги стоя — 5x5.

  5. Тяга штанги в наклоне — 5x5.

Все эти упражнения делятся на два тренировочных дня:
Тренировка А - приседания, жим лёжа, тяга штанги в наклоне.
Тренировка Б - приседания, жим стоя, становая тяга.

Заниматься нужно три раза в неделю, чередуя схемы А и Б с обязательным днём отдыха между занятиями. Такой ритм помогает телу восстанавливаться и наращивать силу.

Примерное расписание

  • Понедельник — тренировка А

  • Вторник — отдых

  • Среда — тренировка Б

  • Четверг — отдых

  • Пятница — тренировка А

  • Суббота и воскресенье — восстановление

На следующей неделе последовательность начинается с тренировки Б. Эта структура сохраняет баланс между нагрузкой и отдыхом.

Как начать: выбор веса

Если техника упражнений вам знакома, подбирайте вес, с которым сможете выполнить пять подходов по пять повторений без нарушения формы. Новичкам стоит взять минимальные веса — достаточно пустого грифа:

  • Присед, жим лёжа, жим стоя — 20 кг.

  • Становая тяга — 40 кг.

  • Тяга в наклоне — 30 кг.

Поначалу нагрузка будет казаться лёгкой, но прогресс не заставит себя ждать. Уже через месяц вы прибавите десятки килограммов к каждому движению, а через три — сможете приседать со штангой весом около 100 кг.

Как увеличивать вес

  • Приседания. Если выполнили все подходы, добавляйте 2,5 кг (по 1,25 кг с каждой стороны).

  • Жим лёжа, жим стоя, тяга в наклоне. Мужчины — +2,5 кг, женщины — +1 кг.

  • Становая тяга. Добавляйте по 5 кг за тренировку.

Если в зале нет малых блинов, купите свои — прогресс будет стабильнее.

Как разминаться перед занятиями

Перед основным комплексом достаточно 3-5 минут лёгкого кардио — быстрая ходьба или неспешный бег.
Если тренировка начинается с пустого грифа, отдельная разминка не нужна.
Когда вес увеличивается, выполняйте 2-3 разминочных подхода:

  1. Два по пять повторений с пустым грифом.

  2. Далее — добавляйте по 10-20 кг, выполняя 2-3 повторения, пока не достигнете рабочего веса.
    Отдых между разминочными подходами не нужен — только перед основным сетом.

Время отдыха между подходами

Длительность отдыха зависит от нагрузки и усталости:

  • 1,5 минуты — если подход дался легко.

  • 3 минуты — если пришлось напрячься.

  • 5 минут — если дошли до отказа.
    Хороший ориентир — дыхание. Пока не восстановилось, не начинайте следующий подход.

Что делать при плато

Если вы три тренировки подряд не можете выполнить все повторения, значит, организм устал. Попробуйте:

  • Увеличить отдых между подходами.

  • Проверить технику и разминку.

  • Снизить дополнительную активность (кардио, изолирующие упражнения).

  • Наладить сон и питание.

Если это не помогает, уменьшите рабочий вес на 10% и снова постепенно повышайте его.

Когда снижать нагрузку

Плато — не сигнал к панике, а нормальный этап.
Варианты снижения объёма:

  1. 3 подхода по 5 повторений.

  2. 3 подхода по 3 повторения.

  3. 1x3 и 2x3 с весом на 5% меньше рабочего.

Такая "откатка" позволяет телу восстановиться и вновь выйти на рост.

Почему программа работает

  • Свободные веса. Тело само стабилизирует движение, задействуя больше мышц.

  • Минимум оборудования. Нужна лишь штанга и лавка.

  • Базовые упражнения. Каждое движение развивает силу всего тела.

  • Постепенное усложнение. Вес растёт, мышцы адаптируются, прогресс — устойчивый.

  • Лёгкое начало. Новички не получают травм и учатся технике.

  • Короткие тренировки. Занятие занимает меньше часа.

  • Простая структура. Не нужно искать сложные схемы — всё уже рассчитано.

Эта система подойдёт мужчинам и женщинам любого возраста. Главное — соблюдать технику и не спешить.

Советы шаг за шагом

  1. Освойте базовые движения без веса перед стартом.

  2. Сразу заведите дневник или приложение для отслеживания прогресса (например, StrongLifts 5x5).

  3. Следите за питанием: достаток белка и калорий ускорит рост силы.

  4. Не пренебрегайте сном — минимум 7-8 часов.

  5. Меняйте обувь на устойчивую с твёрдой подошвой.

Мифы и правда о 5x5

  • Миф: программа подходит только мужчинам.
    Правда: женщины тоже успешно тренируются по 5x5 — вес подбирается индивидуально.

  • Миф: от пяти упражнений невозможно накачать мышцы.
    Правда: многосуставные движения развивают тело лучше любых изоляций.

  • Миф: тренировки слишком короткие, чтобы давать результат.
    Правда: важна не длина, а интенсивность и прогресс нагрузки.

FAQ

Сколько длится одна тренировка?
Обычно 45-60 минут, включая разминку и отдых между подходами.

Можно ли делать кардио между занятиями?
Да, но в умеренном объёме — не чаще двух раз в неделю, чтобы не мешать восстановлению.

Подходит ли программа для дома?
Да, если у вас есть штанга, стойки и скамья. Минимум инвентаря — максимум эффекта.

А что если…

Если со временем захочется разнообразия, можно добавить подтягивания, отжимания на брусьях или упражнения с гантелями. Но ядро 5x5 лучше оставить — оно формирует базу для любых силовых программ.

Интересные факты

  • Методика 5x5 известна с середины XX века и применялась олимпийскими тяжелоатлетами.

  • Программа вдохновила множество современных систем, включая StrongLifts и Starting Strength.

  • Многие профессионалы считают её лучшей для формирования привычки к системной работе с весами.

Программа 5x5 — это не просто набор упражнений, а чёткий алгоритм роста. Она дисциплинирует, показывает, как работает прогресс, и возвращает уверенность в собственных силах. Всё, что требуется, — регулярность и терпение. Через несколько месяцев вы сами удивитесь, насколько далеко продвинулись.

