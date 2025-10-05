5×5: простая формула, которая делает тело сильнее без изнурительных тренировок
Если вы хотите набрать мышечную массу, повысить силовые показатели и укрепить тело без сложных тренировочных планов, программа 5x5 — надёжный вариант. Она идеально подходит как новичкам, так и тем, кто возвращается к занятиям после перерыва. Простая структура, чёткие правила и быстрый прогресс — вот её секрет.
В чём суть программы
Основу составляют пять базовых многосуставных упражнений, задействующих все крупные группы мышц:
-
Приседание со штангой на спине — 5 подходов по 5 повторений.
-
Жим лёжа — 5x5.
-
Становая тяга — 1x5.
-
Жим штанги стоя — 5x5.
-
Тяга штанги в наклоне — 5x5.
Все эти упражнения делятся на два тренировочных дня:
Тренировка А - приседания, жим лёжа, тяга штанги в наклоне.
Тренировка Б - приседания, жим стоя, становая тяга.
Заниматься нужно три раза в неделю, чередуя схемы А и Б с обязательным днём отдыха между занятиями. Такой ритм помогает телу восстанавливаться и наращивать силу.
Примерное расписание
-
Понедельник — тренировка А
-
Вторник — отдых
-
Среда — тренировка Б
-
Четверг — отдых
-
Пятница — тренировка А
-
Суббота и воскресенье — восстановление
На следующей неделе последовательность начинается с тренировки Б. Эта структура сохраняет баланс между нагрузкой и отдыхом.
Как начать: выбор веса
Если техника упражнений вам знакома, подбирайте вес, с которым сможете выполнить пять подходов по пять повторений без нарушения формы. Новичкам стоит взять минимальные веса — достаточно пустого грифа:
-
Присед, жим лёжа, жим стоя — 20 кг.
-
Становая тяга — 40 кг.
-
Тяга в наклоне — 30 кг.
Поначалу нагрузка будет казаться лёгкой, но прогресс не заставит себя ждать. Уже через месяц вы прибавите десятки килограммов к каждому движению, а через три — сможете приседать со штангой весом около 100 кг.
Как увеличивать вес
-
Приседания. Если выполнили все подходы, добавляйте 2,5 кг (по 1,25 кг с каждой стороны).
-
Жим лёжа, жим стоя, тяга в наклоне. Мужчины — +2,5 кг, женщины — +1 кг.
-
Становая тяга. Добавляйте по 5 кг за тренировку.
Если в зале нет малых блинов, купите свои — прогресс будет стабильнее.
Как разминаться перед занятиями
Перед основным комплексом достаточно 3-5 минут лёгкого кардио — быстрая ходьба или неспешный бег.
Если тренировка начинается с пустого грифа, отдельная разминка не нужна.
Когда вес увеличивается, выполняйте 2-3 разминочных подхода:
-
Два по пять повторений с пустым грифом.
-
Далее — добавляйте по 10-20 кг, выполняя 2-3 повторения, пока не достигнете рабочего веса.
Отдых между разминочными подходами не нужен — только перед основным сетом.
Время отдыха между подходами
Длительность отдыха зависит от нагрузки и усталости:
-
1,5 минуты — если подход дался легко.
-
3 минуты — если пришлось напрячься.
-
5 минут — если дошли до отказа.
Хороший ориентир — дыхание. Пока не восстановилось, не начинайте следующий подход.
Что делать при плато
Если вы три тренировки подряд не можете выполнить все повторения, значит, организм устал. Попробуйте:
-
Увеличить отдых между подходами.
-
Проверить технику и разминку.
-
Снизить дополнительную активность (кардио, изолирующие упражнения).
-
Наладить сон и питание.
Если это не помогает, уменьшите рабочий вес на 10% и снова постепенно повышайте его.
Когда снижать нагрузку
Плато — не сигнал к панике, а нормальный этап.
Варианты снижения объёма:
-
3 подхода по 5 повторений.
-
3 подхода по 3 повторения.
-
1x3 и 2x3 с весом на 5% меньше рабочего.
Такая "откатка" позволяет телу восстановиться и вновь выйти на рост.
Почему программа работает
-
Свободные веса. Тело само стабилизирует движение, задействуя больше мышц.
-
Минимум оборудования. Нужна лишь штанга и лавка.
-
Базовые упражнения. Каждое движение развивает силу всего тела.
-
Постепенное усложнение. Вес растёт, мышцы адаптируются, прогресс — устойчивый.
-
Лёгкое начало. Новички не получают травм и учатся технике.
-
Короткие тренировки. Занятие занимает меньше часа.
-
Простая структура. Не нужно искать сложные схемы — всё уже рассчитано.
Эта система подойдёт мужчинам и женщинам любого возраста. Главное — соблюдать технику и не спешить.
Советы шаг за шагом
-
Освойте базовые движения без веса перед стартом.
-
Сразу заведите дневник или приложение для отслеживания прогресса (например, StrongLifts 5x5).
-
Следите за питанием: достаток белка и калорий ускорит рост силы.
-
Не пренебрегайте сном — минимум 7-8 часов.
-
Меняйте обувь на устойчивую с твёрдой подошвой.
Мифы и правда о 5x5
-
Миф: программа подходит только мужчинам.
Правда: женщины тоже успешно тренируются по 5x5 — вес подбирается индивидуально.
-
Миф: от пяти упражнений невозможно накачать мышцы.
Правда: многосуставные движения развивают тело лучше любых изоляций.
-
Миф: тренировки слишком короткие, чтобы давать результат.
Правда: важна не длина, а интенсивность и прогресс нагрузки.
FAQ
Сколько длится одна тренировка?
Обычно 45-60 минут, включая разминку и отдых между подходами.
Можно ли делать кардио между занятиями?
Да, но в умеренном объёме — не чаще двух раз в неделю, чтобы не мешать восстановлению.
Подходит ли программа для дома?
Да, если у вас есть штанга, стойки и скамья. Минимум инвентаря — максимум эффекта.
А что если…
Если со временем захочется разнообразия, можно добавить подтягивания, отжимания на брусьях или упражнения с гантелями. Но ядро 5x5 лучше оставить — оно формирует базу для любых силовых программ.
Интересные факты
-
Методика 5x5 известна с середины XX века и применялась олимпийскими тяжелоатлетами.
-
Программа вдохновила множество современных систем, включая StrongLifts и Starting Strength.
-
Многие профессионалы считают её лучшей для формирования привычки к системной работе с весами.
Программа 5x5 — это не просто набор упражнений, а чёткий алгоритм роста. Она дисциплинирует, показывает, как работает прогресс, и возвращает уверенность в собственных силах. Всё, что требуется, — регулярность и терпение. Через несколько месяцев вы сами удивитесь, насколько далеко продвинулись.
