Сильнейшая мышца человека спрятана там, где её никто не ищет

Когда мы поднимаем сумку, бежим по лестнице или просто жуём яблоко, наше тело выполняет колоссальную работу. Сотни мышц действуют слаженно, помогая двигаться, говорить, дышать и даже поддерживать сердцебиение. Но если задуматься, какая из них самая сильная?

Этот вопрос кажется простым, однако, как отмечают учёные, ответ зависит от того, что именно считать силой — крутящий момент, выносливость или способность работать без отдыха.

"Ответ на этот вопрос действительно варьируется в зависимости от того, рассматривается ли общий крутящий момент или вырабатываемая сила на единицу массы", — пояснила клинический профессор кафедры реабилитационных наук Университета Тафтса Сара Джиллиланд.

Что такое сила в анатомии

С научной точки зрения, сила мышцы — это максимальная нагрузка, которую она может развить за короткое время. По словам физиолога Доминика Д'Агостино из Медицинского колледжа Морсани при Университете Южной Флориды, исследователи измеряют её либо по максимальному весу, который способен поднять человек, либо по пиковому крутящему моменту, зафиксированному динамометром. Иногда учитывают и выносливость — способность мышцы долго сопротивляться усталости.

"Учёные обычно определяют мышечную силу как максимальную силу, которую может развить мышца или группа мышц", — сказал Д'Агостино.

Эти определения показывают, что "самая сильная мышца" — понятие относительное. Всё зависит от того, какое качество считать главным.

Кандидаты на звание самой сильной

Если рассматривать абсолютную мощность, первое место уверенно занимает большая ягодичная мышца. Она самая крупная в теле и отвечает за разгибание бедра, то есть помогает вставать, подниматься по ступенькам, бежать и даже удерживать осанку.

"Большая ягодичная мышца — самая крупная мышца в теле и в первую очередь отвечает за выпрямление бедра", — отметила Джиллиланд.

По словам Д'Агостино, высокая плотность быстро сокращающихся волокон позволяет ей создавать значительный крутящий момент — именно поэтому без неё невозможно было бы удерживать вертикальное положение.

Однако конкуренцию ей составляют квадрицепсы - группа из четырёх мышц на передней поверхности бедра, разгибающих колено. Они особенно активны при ходьбе, прыжках и приседаниях. При этом, как уточняет Джиллиланд, поскольку квадрицепсы работают в связке, измерить силу каждой отдельно довольно сложно.

Ещё один сильнейший участник — камбаловидная мышца, расположенная в голени. Она помогает стабилизировать тело и поднимать его на носки. В связке с четырёхглавой мышцей она поднимает массу всего тела, а иногда и дополнительный вес.

Сравнение: кто и за что отвечает

Мышца Основная функция Тип силы Большая ягодичная Разгибание бедра, удержание позы Абсолютная сила Квадрицепс Разгибание колена, ходьба и прыжки Крутящий момент Камбаловидная Подъём на носки, стабилизация Сила в динамике Жевательная Пережёвывание пищи Сила на единицу массы Сердце Перекачивание крови Выносливость

Маленькая, но могучая

Когда речь заходит о силе в пересчёте на вес, лидером становится жевательная мышца. Несмотря на компактный размер, она выдаёт невероятное давление на зубы.

"Она небольшая, но в ней много волокон, и она крепится к челюсти под идеальным углом 90 градусов", — пояснила Джиллиланд.

Благодаря этой особенности мышца создаёт огромную силу, позволяя пережёвывать твёрдую пищу. По некоторым оценкам, она может развивать давление более 80 килограммов на квадратный сантиметр.

Сила на выносливость: сердце, язык и глаза

Если рассматривать не мгновенное усилие, а способность работать без отдыха, то здесь вне конкуренции сердце. Оно бьётся около 100 000 раз в сутки и ежедневно перекачивает до 9500 литров крови.

"С точки зрения сопротивления усталости и выполнения работы на протяжении всей жизни, сердце обладает превосходной выносливостью", — сказал Д'Агостино.

Почётное место принадлежит и языку, который почти никогда не отдыхает. Он перемешивает пищу, помогает формировать речь и даже во сне проталкивает слюну в горло. А вот глазные мышцы совершают тысячи мелких движений за час, координируя направление взгляда — их скорость и точность поражают учёных.

Мифы и правда

Миф: самая сильная мышца — язык.

Правда: язык действительно вынослив, но по силе уступает крупным мышцам тела, например, ягодичной. Миф: сила измеряется только по массе мышцы.

Правда: важна не только масса, но и плотность волокон, угол прикрепления и тип сокращения. Миф: сердце — самая мощная мышца.

Правда: сердце уникально своей выносливостью, но не максимальной силой.

А что если тренировать "самую сильную"?

Мышцы, обладающие мощью, требуют правильного подхода. Например, при работе над ягодицами или квадрицепсами важно сочетать силовые упражнения с растяжкой, чтобы избежать дисбаланса. Жевательную мышцу тренировать не нужно — чрезмерное напряжение может вызвать проблемы с суставом нижней челюсти. А вот сердце укрепляется умеренной аэробной активностью — бегом, плаванием или велосипедными прогулками.

FAQ

Какая мышца развивается быстрее всего?

Мелкие мышцы, например, дельтовидные и бицепсы, дают заметный рост уже через несколько недель регулярных тренировок, тогда как крупные — ягодичные или бедренные — требуют больше времени.

Можно ли укрепить сердце тренировками?

Да, регулярная аэробная нагрузка улучшает выносливость сердечной мышцы, снижает давление и укрепляет сосуды.

Почему болят мышцы после спорта?

Это результат микроповреждений волокон. При восстановлении они становятся сильнее — это естественный процесс роста мышечной массы.

Плюсы и минусы разных типов силы

Тип силы Преимущества Ограничения Абсолютная Позволяет выполнять тяжёлые движения Требует долгих тренировок Относительная Эффективность при малом весе Не даёт большой массы Выносливость Удерживает тело в тонусе Не подходит для силового роста

3 интересных факта