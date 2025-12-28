Хвалят валюту — платит бизнес: обратная сторона экономического оптимизма

На фоне новогоднего оптимизма в федеральных лентах всё чаще звучат хвалебные оценки в адрес российской валюты и предстоящих налоговых изменений. Однако за громкими заголовками о "самой доходной валюте года" и "стабильности бюджета" скрываются риски, которые могут болезненно отразиться на региональной экономике. Об этом сообщает новостной портал "Город", анализируя возможные последствия для Краснодарского края.

Эффект сильного рубля

В течение 2025 года рубль укрепился примерно на 45%, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Именно эти данные легли в основу публикаций, сравнивающих доходность российской валюты с платиной, золотом и серебром. В публичном пространстве укрепление рубля подаётся как свидетельство роста доверия к экономике и её устойчивости.

Однако экономисты обращают внимание на менее очевидную сторону процесса. Сильный рубль облегчает импорт, но одновременно снижает конкурентоспособность отечественных производителей, особенно ориентированных на экспорт. Для регионов с развитым малым и средним бизнесом это может обернуться падением доходов и сокращением инвестиционной активности.

НДС как дополнительная нагрузка

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. Это уже второе повышение за последние годы — предыдущий рост произошёл в 2019 году. Сторонники меры называют её инструментом повышения предсказуемости бюджетной политики и сдерживания инфляции.

При этом бизнес-сообщество оценивает ситуацию куда менее оптимистично. Увеличение НДС означает рост издержек, особенно для малого бизнеса, который зачастую работает с минимальной маржой. Во время прямой линии с президентом предприниматели уже предупреждали о риске ухода компаний в тень или закрытия части предприятий.

"Победа с обратной стороной"

Краснодарский экономист и финансист Роман Иноземцев считает, что сочетание сильного рубля и повышения НДС несёт системные угрозы. По его словам, укрепление валюты часто воспринимается как безусловный успех, хотя на практике оно создаёт серьёзные дисбалансы.

"Когда рубль резко укрепляется, в новостях это часто подают как безусловную победу: валюта растёт, доверие возвращается, экономика "крепчает". Но на практике сильный рубль — это не радость для всех сразу. Для одних он становится облегчением, для других — серьёзной проблемой", — отмечает экономист.

Долгосрочные последствия

Иноземцев подчёркивает, что текущее укрепление рубля во многом связано с переходом на расчёты в национальных валютах и изменением внешнеэкономических ожиданий. Однако для российской экономики, по его оценке, традиционно более комфортными были условия умеренно слабой валюты и доступного кредитования.

Повышение НДС, по его словам, ударит прежде всего по малому бизнесу, который играет ключевую роль в создании рабочих мест. Выигрыш бюджета в краткосрочной перспективе может обернуться замедлением экономической активности в регионах. Экономист называет такой эффект "пирровой победой", когда формальный успех сопровождается серьёзными издержками.

В условиях уже существующей неопределённости подобное сочетание факторов может усилить давление на экономику Краснодарского края, несмотря на внешне благополучную картину в федеральной повестке.