Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российский рубль
Российский рубль
© Desingned by Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:19

Хвалят валюту — платит бизнес: обратная сторона экономического оптимизма

Рубль укрепился на 45 процентов за 2025 год — экономист Иноземцев

На фоне новогоднего оптимизма в федеральных лентах всё чаще звучат хвалебные оценки в адрес российской валюты и предстоящих налоговых изменений. Однако за громкими заголовками о "самой доходной валюте года" и "стабильности бюджета" скрываются риски, которые могут болезненно отразиться на региональной экономике. Об этом сообщает новостной портал "Город", анализируя возможные последствия для Краснодарского края.

Эффект сильного рубля

В течение 2025 года рубль укрепился примерно на 45%, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Именно эти данные легли в основу публикаций, сравнивающих доходность российской валюты с платиной, золотом и серебром. В публичном пространстве укрепление рубля подаётся как свидетельство роста доверия к экономике и её устойчивости.

Однако экономисты обращают внимание на менее очевидную сторону процесса. Сильный рубль облегчает импорт, но одновременно снижает конкурентоспособность отечественных производителей, особенно ориентированных на экспорт. Для регионов с развитым малым и средним бизнесом это может обернуться падением доходов и сокращением инвестиционной активности.

НДС как дополнительная нагрузка

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. Это уже второе повышение за последние годы — предыдущий рост произошёл в 2019 году. Сторонники меры называют её инструментом повышения предсказуемости бюджетной политики и сдерживания инфляции.

При этом бизнес-сообщество оценивает ситуацию куда менее оптимистично. Увеличение НДС означает рост издержек, особенно для малого бизнеса, который зачастую работает с минимальной маржой. Во время прямой линии с президентом предприниматели уже предупреждали о риске ухода компаний в тень или закрытия части предприятий.

"Победа с обратной стороной"

Краснодарский экономист и финансист Роман Иноземцев считает, что сочетание сильного рубля и повышения НДС несёт системные угрозы. По его словам, укрепление валюты часто воспринимается как безусловный успех, хотя на практике оно создаёт серьёзные дисбалансы.

"Когда рубль резко укрепляется, в новостях это часто подают как безусловную победу: валюта растёт, доверие возвращается, экономика "крепчает". Но на практике сильный рубль — это не радость для всех сразу. Для одних он становится облегчением, для других — серьёзной проблемой", — отмечает экономист.

Долгосрочные последствия

Иноземцев подчёркивает, что текущее укрепление рубля во многом связано с переходом на расчёты в национальных валютах и изменением внешнеэкономических ожиданий. Однако для российской экономики, по его оценке, традиционно более комфортными были условия умеренно слабой валюты и доступного кредитования.

Повышение НДС, по его словам, ударит прежде всего по малому бизнесу, который играет ключевую роль в создании рабочих мест. Выигрыш бюджета в краткосрочной перспективе может обернуться замедлением экономической активности в регионах. Экономист называет такой эффект "пирровой победой", когда формальный успех сопровождается серьёзными издержками.

В условиях уже существующей неопределённости подобное сочетание факторов может усилить давление на экономику Краснодарского края, несмотря на внешне благополучную картину в федеральной повестке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края сегодня в 16:34
Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В Краснодарском крае за год построили десятки объектов теплоснабжения и обновили сотни километров сетей. Основной упор сделали на школы и детсады.

Читать полностью » Товарооборот Кубани и Китая вырос на 111 процентов сегодня в 16:26
Китай вошёл слишком быстро: что на самом деле происходит с торговлей Кубани

Товарооборот Кубани и Китая за полгода вырос более чем вдвое. Эксперты объяснили, какие товары формируют экспорт и чего ждать дальше.

Читать полностью » Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес 26.12.2025 в 14:15
Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Жители Кубани в 2025 году сделали ставку на аудиокниги и саморазвитие. Аналитики рассказали, какие авторы и жанры стали самыми востребованными.

Читать полностью » Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС 26.12.2025 в 14:11
Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край вошёл в тройку самых тревожных регионов России. Индекс вырос почти вдвое и стал одним из самых заметных скачков года.

Читать полностью » Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту 26.12.2025 в 14:05
Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Россияне всё чаще путешествуют с домашними животными и выбирают для этого юг страны и автопоездки. Опрос показал, какие маршруты и форматы стали самыми популярными.

Читать полностью » Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко 26.12.2025 в 13:00
Праздники без тормозов: в Крыму детские шоу превращаются в рискованный аттракцион

Живые крокодилы, дайвинг за ночь и шоу без сценария — крымская ивент-индустрия меняется. Организаторы рассказали, какие запросы стали новой нормой.

Читать полностью » Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов 26.12.2025 в 12:56
Нефтяные гиганты на горизонте: Крым готовится к новой экономической фазе

Власти Крыма обсуждают приход крупнейших нефтяных компаний после завершения СВО. Глава республики рассказал, на каком уровне будут приниматься решения.

Читать полностью » BMW с откидными номерами заметили в Крыму 26.12.2025 в 12:50
Антиштрафная система на дороге: вокруг BMW супруги депутата разгорелись подозрения

BMW с откидными номерами и возможная попытка уйти от штрафов привлекли внимание к семье крымского депутата. История получила резонанс в соцсетях.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
ЮФО
В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
ЮФО
Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet