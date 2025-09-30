Инсульт бьёт внезапно: каждый четвёртый случай связан с коварной аритмией
Ишемический инсульт остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности. По статистике, примерно в 25% случаев он возникает на фоне мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. Особая тревога в том, что около половины пациентов даже не знали о наличии этой патологии и не принимали необходимых препаратов. А ведь во многих ситуациях инсульт можно было бы предотвратить, если бы люди регулярно проходили профилактические осмотры.
"Такие исследования, как измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина, ЭКГ и оценка абсолютного сердечно-сосудистого риска, позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы и вовремя начать лечение", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Анастасия Гильдебрандт.
Врачи напоминают: ЭКГ входит в обязательный список исследований диспансеризации и позволяет выявить мерцательную аритмию даже на бессимптомной стадии.
Почему аритмия так опасна
Мерцательная аритмия приводит к хаотичному сокращению предсердий. В результате кровь застаивается, что увеличивает риск образования тромбов. Эти тромбы могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать инсульт.
Коварство болезни в том, что она часто протекает бессимптомно. Человек может чувствовать лишь слабость или перебои в сердце, не придавая этому значения.
Сравнение: обследования и их значение
|Исследование
|Для чего проводится
|Что показывает
|Измерение давления
|Контроль гипертонии
|Риск инсульта и инфаркта
|Холестерин
|Оценка липидного профиля
|Вероятность атеросклероза
|ЭКГ
|Диагностика аритмии
|Нарушения ритма, скрытые сбои
|Оценка риска
|Комплексная оценка факторов
|Общая картина здоровья сердца
Советы шаг за шагом: профилактика инсульта
-
Проходите диспансеризацию ежегодно.
-
Измеряйте давление не реже одного раза в неделю.
-
Сдавайте кровь на холестерин раз в год.
-
Делайте ЭКГ даже при отсутствии жалоб.
-
Следите за весом, питанием и уровнем физической активности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.
-
Последствие: инсульт из-за невыявленной аритмии.
-
Альтернатива: ежегодная диспансеризация и ЭКГ.
-
Ошибка: лечить симптомы самостоятельно.
-
Последствие: поздняя диагностика и тяжёлые осложнения.
-
Альтернатива: обращение к врачу при первых перебоях в сердце.
-
Ошибка: считать аритмию "несерьёзной".
-
Последствие: образование тромбов и инсульт.
-
Альтернатива: приём назначенных препаратов и контроль ритма.
А что если…
А что, если мерцательная аритмия будет протекать скрыто? В таком случае единственный способ вовремя выявить её - профилактические исследования. Даже при полном отсутствии симптомов ЭКГ способно зафиксировать нарушения. Это объясняет, почему диспансеризация так важна для сохранения здоровья.
FAQ
Как часто нужно делать ЭКГ?
Минимум раз в год в рамках диспансеризации, а при жалобах — чаще.
Правда ли, что инсульт можно предотвратить?
Да, в большинстве случаев при своевременной диагностике и лечении.
Что делать, если у меня нашли аритмию?
Врач подберёт препараты для контроля ритма и снижения риска тромбообразования.
Можно ли ограничиться домашними гаджетами для измерения пульса?
Нет, они не заменяют ЭКГ. Гаджеты показывают частоту, но не источник нарушения.
