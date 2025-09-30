Инсульт бьёт внезапно: каждый четвёртый случай связан с коварной аритмией

Ишемический инсульт остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности. По статистике, примерно в 25% случаев он возникает на фоне мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. Особая тревога в том, что около половины пациентов даже не знали о наличии этой патологии и не принимали необходимых препаратов. А ведь во многих ситуациях инсульт можно было бы предотвратить, если бы люди регулярно проходили профилактические осмотры.

"Такие исследования, как измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина, ЭКГ и оценка абсолютного сердечно-сосудистого риска, позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы и вовремя начать лечение", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Анастасия Гильдебрандт.

Врачи напоминают: ЭКГ входит в обязательный список исследований диспансеризации и позволяет выявить мерцательную аритмию даже на бессимптомной стадии.

Почему аритмия так опасна

Мерцательная аритмия приводит к хаотичному сокращению предсердий. В результате кровь застаивается, что увеличивает риск образования тромбов. Эти тромбы могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать инсульт.

Коварство болезни в том, что она часто протекает бессимптомно. Человек может чувствовать лишь слабость или перебои в сердце, не придавая этому значения.

Сравнение: обследования и их значение