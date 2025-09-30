Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:23

Инсульт бьёт внезапно: каждый четвёртый случай связан с коварной аритмией

Врач Анастасия Гильдебрандт: ЭКГ помогает выявить аритмию и снизить риск инсульта

Ишемический инсульт остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности. По статистике, примерно в 25% случаев он возникает на фоне мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. Особая тревога в том, что около половины пациентов даже не знали о наличии этой патологии и не принимали необходимых препаратов. А ведь во многих ситуациях инсульт можно было бы предотвратить, если бы люди регулярно проходили профилактические осмотры.

"Такие исследования, как измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина, ЭКГ и оценка абсолютного сердечно-сосудистого риска, позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы и вовремя начать лечение", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Анастасия Гильдебрандт.

Врачи напоминают: ЭКГ входит в обязательный список исследований диспансеризации и позволяет выявить мерцательную аритмию даже на бессимптомной стадии.

Почему аритмия так опасна

Мерцательная аритмия приводит к хаотичному сокращению предсердий. В результате кровь застаивается, что увеличивает риск образования тромбов. Эти тромбы могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать инсульт.

Коварство болезни в том, что она часто протекает бессимптомно. Человек может чувствовать лишь слабость или перебои в сердце, не придавая этому значения.

Сравнение: обследования и их значение

Исследование Для чего проводится Что показывает
Измерение давления Контроль гипертонии Риск инсульта и инфаркта
Холестерин Оценка липидного профиля Вероятность атеросклероза
ЭКГ Диагностика аритмии Нарушения ритма, скрытые сбои
Оценка риска Комплексная оценка факторов Общая картина здоровья сердца

Советы шаг за шагом: профилактика инсульта

  1. Проходите диспансеризацию ежегодно.

  2. Измеряйте давление не реже одного раза в неделю.

  3. Сдавайте кровь на холестерин раз в год.

  4. Делайте ЭКГ даже при отсутствии жалоб.

  5. Следите за весом, питанием и уровнем физической активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.

  • Последствие: инсульт из-за невыявленной аритмии.

  • Альтернатива: ежегодная диспансеризация и ЭКГ.

  • Ошибка: лечить симптомы самостоятельно.

  • Последствие: поздняя диагностика и тяжёлые осложнения.

  • Альтернатива: обращение к врачу при первых перебоях в сердце.

  • Ошибка: считать аритмию "несерьёзной".

  • Последствие: образование тромбов и инсульт.

  • Альтернатива: приём назначенных препаратов и контроль ритма.

А что если…

А что, если мерцательная аритмия будет протекать скрыто? В таком случае единственный способ вовремя выявить её - профилактические исследования. Даже при полном отсутствии симптомов ЭКГ способно зафиксировать нарушения. Это объясняет, почему диспансеризация так важна для сохранения здоровья.

FAQ

Как часто нужно делать ЭКГ?
Минимум раз в год в рамках диспансеризации, а при жалобах — чаще.

Правда ли, что инсульт можно предотвратить?
Да, в большинстве случаев при своевременной диагностике и лечении.

Что делать, если у меня нашли аритмию?
Врач подберёт препараты для контроля ритма и снижения риска тромбообразования.

Можно ли ограничиться домашними гаджетами для измерения пульса?
Нет, они не заменяют ЭКГ. Гаджеты показывают частоту, но не источник нарушения.

