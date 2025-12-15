Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кибернож
© flickr.com by Communications Manager is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 22:11

Мозг под прицелом: как Брянск научился побеждать инсульт быстрее, чем столица

Николай Шамалов отметил успехи Брянской области — Минздрав РФ

Отмечается, что инсульт остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности в России. Однако именно системный подход к оказанию помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения способен изменить статистику. Об этом сообщает издание "Брянск Today".

Научная дискуссия и обмен опытом

Во всероссийской научно-практической конференции, посвящённой организации помощи пациентам с инсультом, приняла участие главный внештатный невролог Брянской области Валерия Терновская. В центре внимания участников — поиск эффективных путей снижения числа летальных исходов и тяжёлых последствий цереброваскулярных заболеваний.
Мероприятие стало площадкой для обсуждения современных подходов к лечению и реабилитации больных. Специалисты обменялись опытом внедрения технологий, которые позволяют быстрее диагностировать инсульт и начать лечение в первые часы после приступа.

Профессиональная оценка и новые технологии

Главный невролог Минздрава России Николай Шамалов отметил, что Брянская область демонстрирует устойчивый рост качества медицинской помощи пациентам с инсультом. "Результаты работы неврологической службы региона можно считать показательными", — подчеркнул Шамалов.
По словам экспертов, успех связан с развитием сети специализированных сосудистых центров и внедрением протоколов ранней диагностики. Также на конференции прошли мастер-классы по реабилитации, нейровизуализации и эффективной коммуникации между врачами разных профилей. Особое внимание уделили цифровым решениям, способным ускорить процесс восстановления пациентов.

Практическое значение для региона

Участие Валерии Терновской в работе конференции, по словам организаторов, позволит адаптировать полученные знания к региональной системе здравоохранения. В ближайшее время лучшие практики федерального уровня будут применены для совершенствования маршрутизации пациентов и повышения эффективности медицинской помощи в Брянской области.
Департамент здравоохранения региона сообщил, что будет регулярно информировать жителей о новых инициативах и программах профилактики инсульта на своих официальных ресурсах.

