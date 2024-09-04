Экологические стандарты и «зеленые» проекты: как изменяется российский рынок недвижимости

Экологические стандарты уже давно стали важной частью работы российских застройщиков. На фоне растущего интереса к устойчивому развитию и экологической ответственности, компании начали активно инвестировать в "зеленые" проекты, что приводит к изменению предпочтений покупателей и арендаторов.
Эко-сертификаты определяют критерии, обеспечивающие комфортные условия жизни и минимизирующие экологический ущерб от строительства. В России ранее использовались только международные системы сертификации, такие как LEED и BREEAM, но теперь активно развиваются отечественные решения, среди которых выделяется система "Клевер".
Одним из основных мотивов для застройщиков является стремление к поддержке концепций устойчивого развития и ESG. Повышение осведомленности о преимуществах экологичного строительства формирует культуру экодевелопмента в стране.
Спрос на "зеленую" недвижимость возрастает; клиенты предпочитают экологически ответственные помещения. С 2023 года здания без соответствующей сертификации могут терять в престижности на рынке. Важно, чтобы государство поддерживало застройщиков, предоставляя налоговые льготы и преференции за соблюдение экологических стандартов.
Фото: www.flickr.com/Kenta Mabuchi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
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Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
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Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
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