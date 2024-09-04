Экологические стандарты и «зеленые» проекты: как изменяется российский рынок недвижимости

Экологические стандарты уже давно стали важной частью работы российских застройщиков. На фоне растущего интереса к устойчивому развитию и экологической ответственности, компании начали активно инвестировать в "зеленые" проекты, что приводит к изменению предпочтений покупателей и арендаторов.



Эко-сертификаты определяют критерии, обеспечивающие комфортные условия жизни и минимизирующие экологический ущерб от строительства. В России ранее использовались только международные системы сертификации, такие как LEED и BREEAM, но теперь активно развиваются отечественные решения, среди которых выделяется система "Клевер".



Одним из основных мотивов для застройщиков является стремление к поддержке концепций устойчивого развития и ESG. Повышение осведомленности о преимуществах экологичного строительства формирует культуру экодевелопмента в стране.



Спрос на "зеленую" недвижимость возрастает; клиенты предпочитают экологически ответственные помещения. С 2023 года здания без соответствующей сертификации могут терять в престижности на рынке. Важно, чтобы государство поддерживало застройщиков, предоставляя налоговые льготы и преференции за соблюдение экологических стандартов.

Фото: www.flickr.com/Kenta Mabuchi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)