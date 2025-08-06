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Владимир Путин
Владимир Путин
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Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:36

От набережных до школ: как президент отметил День строителя масштабными открытиями

Путин открыл новые инфраструктурные объекты в регионах в режиме видеосвязи

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в торжественном открытии ряда значимых инфраструктурных объектов по всей стране. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню строителя, который отмечается 10 августа.

В Комсомольске-на-Амуре введена в эксплуатацию новая набережная, которая не только станет местом отдыха, но и защитит город от паводков. В Перми открылся современный зоопарк, а в Брянской области завершено строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча. В Челябинской области появился новый детский сад, а в дагестанском поселке Шамхал — школа.

Глава государства поздравил строителей с профессиональным праздником, подчеркнув важность отрасли для экономики страны. Он отметил, что активное строительство всегда свидетельствует о перспективах развития территории. По словам президента, с 2019 года в России введено около 630 миллионов квадратных метров жилья, благодаря чему более 25 миллионов семей улучшили свои жилищные условия.

Особое внимание было уделено дорожному строительству. Путин сообщил, что более 55% региональных дорог приведены к нормативному состоянию, а в крупных агломерациях этот показатель достигает 85%. Также он отметил работу по восстановлению инфраструктуры на территориях Донбасса и Новороссии, где, несмотря на сложную обстановку, ведется активное строительство жилья и объектов коммунального хозяйства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о ходе реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, с начала года уже введено почти 60 миллионов квадратных метров жилья, а до конца года планируется преодолеть отметку в 100 миллионов. В долгосрочной перспективе до 2030 года ставится задача построить 663 миллиона квадратных метров жилья, что позволит увеличить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.

Кроме того, Хуснуллин сообщил о завершении формирования программы модернизации ЖКХ на 4,5 триллиона рублей, которая затронет 20 миллионов человек.

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