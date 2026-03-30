Строительный рынок не отпускает дешевую рабочую силу: почему отказ от мигрантов откладывается

Полный отказ от услуг мигрантов в строительстве в ближайшее время невозможен, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с NewsInfo он оценил роль зарубежных граждан на строительном рынке России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX заявил о том, что иностранные граждане в строительной отрасли России составляют от тринадцати до пятнадцати процентов от общего числа работников.

Официальные данные о числе мигрантов могут быть занижены и не отражать реальную ситуацию в строительной сфере, отметил Крупнов. Он обратил внимание на устойчиво высокие квоты на привлечение иностранной рабочей силы, которые из года в год достигают восьмидесяти процентов. Специалист также подчеркнул, что зависимость строительной отрасли от мигрантов носит системный характер и связана с отсутствием технологической модернизации.

"Имеются ввиду строители, которые задействованы на крупные объекты. А плюс еще есть промышленное строительство. На мой взгляд эти цифры заниженные и недостоверные. Второй момент, вопрос возникает главный, как нам от лопатного уклада перейти в строительстве к роботизированному и автоматизированному укладу? Это вполне возможно, есть все основания для того, чтобы сделать такой переход, но, никто этим не занимается, все привыкли довольствоваться живой лопатной силой", — говорит эксперт.

Он добавил, что в отрасли отсутствует целостная жилищно-строительная политика, а крупные компании находятся в сложном финансовом положении. В этих условиях, по словам эксперта, в ближайшее время стоит ожидать не сокращения, а сохранения или даже расширения практики привлечения иностранной рабочей силы, включая новые соглашения с другими странами.