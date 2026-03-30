Строительные леса
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:09

Строительный рынок не отпускает дешевую рабочую силу: почему отказ от мигрантов откладывается

Полный отказ от услуг мигрантов в строительстве в ближайшее время невозможен, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с NewsInfo он оценил роль зарубежных граждан на строительном рынке России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX заявил о том, что иностранные граждане в строительной отрасли России составляют от тринадцати до пятнадцати процентов от общего числа работников.

Официальные данные о числе мигрантов могут быть занижены и не отражать реальную ситуацию в строительной сфере, отметил Крупнов. Он обратил внимание на устойчиво высокие квоты на привлечение иностранной рабочей силы, которые из года в год достигают восьмидесяти процентов. Специалист также подчеркнул, что зависимость строительной отрасли от мигрантов носит системный характер и связана с отсутствием технологической модернизации.

"Имеются ввиду строители, которые задействованы на крупные объекты. А плюс еще есть промышленное строительство. На мой взгляд эти цифры заниженные и недостоверные. Второй момент, вопрос возникает главный, как нам от лопатного уклада перейти в строительстве к роботизированному и автоматизированному укладу? Это вполне возможно, есть все основания для того, чтобы сделать такой переход, но, никто этим не занимается, все привыкли довольствоваться живой лопатной силой", — говорит эксперт.

Он добавил, что в отрасли отсутствует целостная жилищно-строительная политика, а крупные компании находятся в сложном финансовом положении. В этих условиях, по словам эксперта, в ближайшее время стоит ожидать не сокращения, а сохранения или даже расширения практики привлечения иностранной рабочей силы, включая новые соглашения с другими странами.

"Понятно, что наши крупнейшие строительные корпорации все закредитованы, перекредитованы дважды, трижды, четырежды. Они все на самом деле банкроты. Плюс от них никто не требует строить по-современному. Поэтому мы будем дальше слышать о специальных соглашениях с Индией, Шри-Ланкой, Бангладеш и так далее", — отметил Крупнов.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Деньги на привязи: годовые вклады в апреле стали ловушкой для накоплений россиян 17.03.2026 в 11:58

В апреле 2026 года на фоне рыночных ожиданий по ключевой ставке Банка России вкладчики ищут баланс между фиксацией дохода и сохранением гибкости капитала в условиях снижающихся ставок по банковским продуктам.

Читать полностью » Рубль в зоне турбулентности: факторы, влияющие на курс национальной валюты в марте 15.03.2026 в 0:34

Финансовый рынок начал весну с заметной динамики, заставляя участников торгов пересматривать свои ожидания на ближайшие недели в условиях новой реальности.

Читать полностью » Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе 14.03.2026 в 23:19

Эксперты оценили реальную нагрузку на семейный бюджет при покупке жилья, выделив главные финансовые барьеры для тех, кто планирует новоселье.

Читать полностью » Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье 14.03.2026 в 18:00

В квитанциях многих россиян обнаружилась досадная путаница, заставляющая переплачивать за привычный комфорт в подъезде, игнорируя базовые права владельцев.

Читать полностью » Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем 13.03.2026 в 16:47
Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

В России обсуждают последствия обновления гостандартов: от белого хлеба до бананов меняются правила производства и контроля качества товаров повседневного спроса

Читать полностью » Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений 13.03.2026 в 16:36
Ослабление антироссийских санкций США: что будет с ценами на нефть, глобальный рынок, мнение аналитика

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно выводящую российскую нефть и нефтепродукты из-под ограничительных мер, что вызывает настороженность трейдеров и прогнозы роста котировок.

Читать полностью » Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля 13.03.2026 в 11:17
Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кого коснется, на сколько вырастет, как получить

Второй квартал наступившего года ознаменуется важными изменениями в системе государственных начислений, которые затронут миллионы граждан страны.

Читать полностью » Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию 13.03.2026 в 10:58

Записи в трудовой книжке не всегда совпадают с данными в государственном реестре, что грозит неприятными последствиями при выходе на пенсию.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Деньги сильнее инстинкта самосохранения: туристы не отменяют брони в Египте из-за правил возврата
Экономика
Торговые точки пустеют по всей стране: почему конкуренция изменилась до неузнаваемости
Наука
Шестое поколение на подходе: наноструктуры решают главную проблему перегрева интернет-трафика
Недвижимость
Смерть кухонной броне: старый нагар в духовке отслаивается после смены подхода к уборке
Наука
Живой маячок в небесах: крошечное насекомое строит 3D-карты с точностью до сантиметра
Красота и здоровье
Ядовитая палитра на языке: странный цвет слизистой указывает на серьезные нарушения в работе ЖКТ
Красота и здоровье
Стерильность — это иллюзия: популярная привычка в ванной превращает защиту зубов в пустышку
Авто и мото
Бесключевой доступ дарит комфорт и крадёт машину: как электроника стала союзником вора
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

