Стройка замедляется, риски растут: покупатели могут столкнуться с неожиданным эффектом

С отменой моратория на взыскание компенсации с застройщиков, что стало ожидаемым шагом еще с середины 2024 года, в российском строительном секторе ожидаются серьезные изменения. О том, как это повлияет на качество строительных проектов, в интервью АБН24 рассказала Юлия Зубарик, ведущий российский градостроитель и генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро "Мастер'с план".

Влияние на сроки и продажи

Зубарик отмечает, что отмена моратория может привести к важным последствиям для девелоперов. Одним из них станет изменение сроков реализации проектов. Девелоперы могут начать увеличивать сроки строительства с традиционных трех лет до пяти лет, что непосредственно повлияет на продажи. "Семья, берущая ипотеку или покупающая квартиру на стадии котлована, все равно рассчитывает получить ее через три года, а не через пять", — пояснила эксперт.

Это изменение, по мнению Зубарик, может значительно осложнить продажу квартир на ранних этапах строительства, так как покупатели будут склонны ждать результат не более трех лет. В условиях растягивания сроков, девелоперы, скорее всего, будут "перестраховываться", что затруднит им продажи.

Потеря качества и повышение рисков

Вторым важным последствием, по словам Зубарик, станет потеря качества строительства. Девелоперы, стремясь соблюдать новые, более длинные сроки, могут начать экономить на различных аспектах строительства, таких как инженерная инфраструктура, благоустройство и архитектурные решения. Это может негативно сказаться на качестве городской среды.

"Многое будет зависеть от самого девелопера, от его подходов к бизнесу и от этики ведения этого бизнеса", — подчеркнула она.

Если компания не дорожит своей репутацией и стремится сократить затраты, то в этом случае проблемы с качеством могут стать неизбежными.

Репутация как ключевая ценность

Зубарик заключила, что на новом этапе строительства в России смогут преуспеть только те застройщики, которые ценят свою репутацию больше, чем экономию на сроках и качестве. Эти компании будут готовы соблюсти баланс между этими двумя важнейшими аспектами и будут стремиться поддерживать высокие стандарты в своей деятельности.