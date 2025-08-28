Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний водопровод Истаравшана
Древний водопровод Истаравшана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:59

Стройка века обнажила стройку тысячелетий: 30-метровые дома эпохи неолита шокировали археологов

7000-летние поселения эпохи неолита обнаружены у аэропорта Дортмунда

Вблизи международного аэропорта Дортмунда, расположенного в Германии, были сделаны важные археологические открытия, которые позволяют взглянуть на жизнь древних людей, населявших этот регион около 7000 лет назад.

Эти находки свидетельствуют о том, что в эпоху неолита здесь существовали устойчивые поселения земледельцев, строивших дома и занимавшихся сельским хозяйством. Раскопки, проводимые специалистами, помогают лучше понять культуру Рёссена — одну из наиболее значимых доисторических общин в Центральной Европе.

Раскопки и их результаты

Работы по раскопке территории возле аэропорта Дортмунда осуществлялись под руководством Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе. В процессе исследований было обнаружено множество остатков жилищных построек времен каменного века. После тщательного анализа эксперты подтвердили, что на этом участке располагались поселения земледельцев среднего неолита. Эти находки дают ценную информацию о жизни древних людей и их хозяйственной деятельности.

Обнаруженные артефакты включают фундаменты нескольких домов, что позволяет реконструировать планировку поселений того времени. В северной части участка удалось восстановить контур длинного здания длиной около 30 метров. Такие сооружения служили жилищами для людей и местом содержания домашних животных, а также использовались для хранения зерна. В южной части раскопанных участков нашли следы как минимум четырех или пяти построек, что говорит о наличии двух отдельных поселений, существовавших в разное время.

Культура Рёссена и её особенности

По мнению археологов, эти поселения были частью культуры Рёссена — одной из самых распространенных и развитых неолитических культур в Центральной Европе. Эта культура достигла своего расцвета примерно в 4700 году до нашей эры и характеризовалась развитием земледелия, скотоводства и изготовлением керамических изделий. Находки керамики на месте раскопок подтверждают принадлежность обнаруженных жилищ к данной культуре.

Интересно отметить, что несмотря на небольшое количество артефактов, найденных на месте раскопок, сами фундаменты домов свидетельствуют о развитой социальной организации и умелом строительстве. Археологи предполагают, что эти поселения могли служить центрами для местных земледельческих общин, обеспечивая их необходимыми ресурсами и укрытием.

Необычные находки железного века

Помимо древних жилищ эпохи неолита, исследователи обнаружили в одной из ям времен железного века необычное скопление камней. Назначение этого образования пока остается предметом изучения. Возможно, речь идет о ритуальных или культовых сооружениях или о каком-то виде хозяйственных построек того времени.

Источники информации указывают на то, что подобные скопления камней встречаются в других регионах Германии и связаны с различными обрядами или практиками древних народов. Исследователи продолжают изучать эти находки для выяснения их точного назначения.

Исторический контекст региона

Регион вокруг Дортмунда славится богатой историей археологических памятников. В 1950-х годах здесь был обнаружен один из крупнейших деревянных сооружений доисторического периода — дом длиной около 65 метров в Бохуме-Герте. Эта находка подтверждает высокую степень развития строительных технологий у древних жителей региона.

Поселения культуры Рёссена располагались вдоль важнейших транспортных коридоров — например, вдоль коридора Хельвег между Зауэрландом и Руром. Эти территории отличались плодородными землями и благоприятными условиями для развития сельского хозяйства и постоянного проживания.

Интересные факты по теме

1. На территории Германии было найдено более 200 памятников культуры Рёссена — это свидетельство широкого распространения этой культуры по всей Центральной Европе (Источник: Deutsches Archäologisches Institut).
2. В ходе археологических раскопок в Германии были обнаружены многочисленные керамические изделия эпохи неолита с уникальными орнаментами — они помогают понять художественные традиции тех времен (Источник: Archaeological Journal).
3. Исследования показывают, что культура Рёссена активно взаимодействовала с другими неолитическими культурами Европы через обмен товарами и знаниями (Источник: European Journal of Archaeology).

Обнаружение древних поселений эпохи неолита рядом с аэропортом Дортмунда открывает новые горизонты для изучения истории региона и культуры Рёссена. Эти находки подтверждают существование развитых земледельческих обществ на территории современной Германии около семи тысяч лет назад. Продолжающиеся исследования обещают раскрыть еще больше тайн о жизни наших предков и их культурных традициях.

