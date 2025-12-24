Стройка больше не прячется: за новостройками начали следить прямо из мессенджера

Число пользователей сервиса в мессенджере Max, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Сервис был запущен три недели назад и уже привлёк значительную аудиторию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОМ.РФ.

Рост аудитории и назначение сервиса

Как уточнили в ДОМ. РФ, сервис в мессенджере Max позволяет пользователям оперативно получать актуальные данные о новостройках с портала наш. дом.рф. Речь идёт о централизованном канале уведомлений, который упрощает контроль за строительством жилых комплексов без необходимости постоянного самостоятельного мониторинга сайта.

"Количество пользователей сервиса в мессенджере Мax, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Сервис, запущенный три недели назад, позволяет оперативно получать актуальные данные по интересующим новостройкам с портала наш. дом.рф", — отмечается в сообщении ДОМ. РФ.

Как работает подключение уведомлений

Для начала работы пользователю необходимо авторизоваться на портале наш. дом.рф. После этого можно добавить интересующие жилые комплексы в раздел "Избранное" или сохранить параметры поиска по новостройкам. Следующим шагом становится активация рассылки уведомлений в мессенджере Max.

После подключения бот автоматически направляет пользователю информацию по выбранным объектам. Это позволяет получать данные в привычном формате сообщений, не заходя каждый раз на портал.

Какие данные получает пользователь

Сервис информирует о ключевых этапах строительства. В уведомлениях отражается ход работ и появление новых фотоотчётов со строительных площадок, а также изменения в проектной документации и декларациях застройщиков.

Кроме того, пользователи получают сведения о динамике цен на жильё и о получении разрешений на ввод домов в эксплуатацию. Такой формат, по замыслу разработчиков, делает процесс наблюдения за строительством более прозрачным и удобным для дольщиков и потенциальных покупателей.