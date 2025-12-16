Стрижка вместо мандаринов: как салоны красоты стали главным предновогодним ритуалом

В преддверии новогодних праздников жительницы Волгограда активно планируют визиты в салоны красоты, рассматривая бьюти-процедуры как важную часть подготовки к праздничному сезону. Уход за собой для многих становится не просто привычкой, а осознанным элементом создания настроения и уверенности. Об этом сообщает издание "АБН 24" со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

Какие услуги выбирают чаще всего

Согласно данным исследования, 57% жительниц Волгограда собираются посетить салоны красоты или частных мастеров перед Новым годом. Наиболее востребованной процедурой стала стрижка — ее планируют сделать 59% опрошенных. Почти столько же респонденток намерены обновить цвет волос: окрашивание выбрали 56% участниц опроса.

Высокий интерес сохраняется и к уходу за ногтями. Маникюр перед праздниками планируют 53% женщин, а педикюр — 51%. Кроме того, значительная часть волгоградок рассматривает более комплексные процедуры: 46% собираются посетить косметолога, а 31% — записаться на сеанс массажа.

Почему женщины идут в салоны

Главной причиной визита в салоны красоты участницы исследования называют желание нравиться себе — этот мотив отметили 60% респонденток. Для многих уход за внешностью связан с внутренним комфортом и ощущением обновления, особенно на фоне завершения года.

Еще 35% женщин объясняют планы посещения салонов подготовкой к праздничным мероприятиям. Новогодние встречи, корпоративы и семейные торжества формируют дополнительный спрос на бьюти-услуги и стимулируют заранее продумывать образ.

Как ищут мастеров и сколько готовы потратить

Большинство волгоградок — 57% — узнают о выгодных предложениях и новых специалистах через рекомендации друзей и коллег. Личное мнение и опыт знакомых остаются основным ориентиром при выборе салона или мастера. Еще 20% опрошенных обращают внимание на акции и скидки, которые особенно актуальны в предновогодний период.

Средний бюджет, который жительницы Волгограда готовы потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом, составляет около 9,5 тыс. рублей. Этот показатель отражает готовность включать уход за собой в число приоритетных праздничных расходов.