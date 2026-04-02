Девушка с хорошим настроением слушает музыку
Девушка с хорошим настроением слушает музыку
Ирина Малова Опубликована 02.04.2026 в 13:57

Плейлисты со стримингов могут подставить бизнес: к чему может привести скачивание музыки

Само по себе скачивание плейлистов со стриминговых платформ сейчас не влечет жесткой ответственности, если речь идет о личном пользовании, рассказала юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, в каких случаях возникают претензии правообладателей.

Ранее издание Газета. Ру сообщило, что скачивание музыки "про запас" может оказаться незаконным и проинформировало о наказании за плейлисты со стримингов.

Российское антипиратское законодательство пока не успевает за реальностью, поэтому ответственность в первую очередь связывается не с самим фактом скачивания, а с дальнейшим распространением контента, говорит юрист. По ее словам, проблемы начинаются тогда, когда музыка или другой контент размещаются для неопределенного круга лиц, в том числе за деньги.

"Когда информацию неопределенному кругу лиц распространяем и еще за определенные деньги, например, создали свой сайт, на сайте разместили и даем доступ за деньги. Тогда можно говорить о какой-либо ответственности. За то, что вы скачали, использовали и послушали, на данном этапе ответственность не наступает", — рассказала Оганова.

Она добавила, что для личного пользования скачать и слушать музыку дома можно, однако использование такого контента в бизнесе уже будет незаконным. Юрист также обратила внимание, что основные претензии правообладатели предъявляют именно к платформам, которые распространяют контент и не выплачивают авторское вознаграждение.

"У нас огромное количество площадок это все демонстрирует, кто-то за деньги, кто-то бесплатно. Правообладатели, если озадачатся этой историей, могут задать платформам вопрос, на каком основании вы показываете все серии какого-нибудь фильма. Регулирование сильно отстает от действительности, антипиратское законодательство в этой части пока еще не работает в той мере, в которой можно привлекать за каждое скачивание", — резюмировала правовед.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Боты наступают, но люди не сдаются: рынок труда уходит в неожиданную сторону 01.04.2026 в 13:01

HR-эксперт Елена Булкина прокомментировала NewsInfo предположения о массовом исчезновении профессий из-за развития искусственного интеллекта.

Читать полностью » Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии 24.03.2026 в 17:20

Аналитик Борис Деревягин рассказал NewsInfo, как домашнее обучение влияет на развитие детей.

Читать полностью » Работодатели видят это — и закрывают резюме: детали, которые перечеркивают опыт 20.03.2026 в 17:24

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил NewsInfo, какие ошибки в резюме могут снизить шансы на трудоустройство даже при наличии опыта.

Читать полностью » Нелюбимая работа выдает себя сразу: не пропускайте эти сигналы 18.03.2026 в 12:38

HR-эксперт Елена Булкина объяснила NewsInfo, по каким признакам можно понять, что человеку пора менять работу.

Читать полностью » Когда эмоции накрыли с головой: эта техника поможет быстро вернуть контроль над собой 17.03.2026 в 14:21

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как быстро справиться с гневом и паникой.

Читать полностью » Сеть рухнула — стул зашатался: удалёнщики в России оказались в риске увольнения из-за перебоев с интернетом 17.03.2026 в 11:02

В условиях удаленной работы стабильное интернет-соединение выходит на первый план, а внезапные сбои связи требуют от сотрудников четких действий и понимания правовых нюансов для избежания конфликтов с работодателем.

Читать полностью » Экзамены приближаются, тревога зашкаливает: как помочь ребенку вернуть спокойствие 16.03.2026 в 11:45

Психолог Надежда Резенова объяснила NewsInfo, как снизить тревожность подростка перед экзаменами.

Читать полностью » Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет 10.03.2026 в 18:07

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, почему люди продолжают верить в приметы даже в современном мире. 

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Верный помощник или бомба замедленного действия: ошибки эксплуатации убивают домашнюю технику
ДФО
Серебро в руках, а лед под ногами тает: камчатская корюшка заставляет рыбаков рисковать жизнью
ДФО
Закаленные океаном и вулканами: из чего складывается уникальный характер жителей Камчатки
ДФО
Стены кусаются, но хватка слабеет: стоимость аренды жилья в Приморье пошла на неожиданный разворот
СЗФО
Электричка обгоняет автобус по комфорту: между Гатчиной и Петербургом запускают особый график
СЗФО
Магия старой стали: легендарная техника Ленинградской области открыла секреты юным инженерам
Наука
Река сама оплачивает счета за свет: старая механика внезапно победила современные солнечные панели
СЗФО
Счастье не прячут, его показывают всей стране: семьи Заполярья готовятся к главному вызову года
