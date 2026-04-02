Плейлисты со стримингов могут подставить бизнес: к чему может привести скачивание музыки

Само по себе скачивание плейлистов со стриминговых платформ сейчас не влечет жесткой ответственности, если речь идет о личном пользовании, рассказала юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, в каких случаях возникают претензии правообладателей.

Ранее издание Газета. Ру сообщило, что скачивание музыки "про запас" может оказаться незаконным и проинформировало о наказании за плейлисты со стримингов.

Российское антипиратское законодательство пока не успевает за реальностью, поэтому ответственность в первую очередь связывается не с самим фактом скачивания, а с дальнейшим распространением контента, говорит юрист. По ее словам, проблемы начинаются тогда, когда музыка или другой контент размещаются для неопределенного круга лиц, в том числе за деньги.

"Когда информацию неопределенному кругу лиц распространяем и еще за определенные деньги, например, создали свой сайт, на сайте разместили и даем доступ за деньги. Тогда можно говорить о какой-либо ответственности. За то, что вы скачали, использовали и послушали, на данном этапе ответственность не наступает", — рассказала Оганова.

Она добавила, что для личного пользования скачать и слушать музыку дома можно, однако использование такого контента в бизнесе уже будет незаконным. Юрист также обратила внимание, что основные претензии правообладатели предъявляют именно к платформам, которые распространяют контент и не выплачивают авторское вознаграждение.