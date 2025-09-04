Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фоам-роллер
Фоам-роллер
© commons.wikimedia.org by Aleksander Durkiewicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Секрет гибкого тела: простой предмет, который заменит десятки упражнений

Растяжка снижает риск травм и поддерживает гибкость мышц — врачи

Растяжка — это не просто приятное дополнение к тренировке, а важная часть заботы о здоровье. Она помогает сохранить мышцы сильными и эластичными, поддерживает подвижность суставов и снижает риск травм. Особенно это актуально в условиях малоподвижного образа жизни, когда мышцы спины, шеи и задней поверхности бедра становятся жёсткими и подверженными перенапряжению.

Зачем нужна растяжка

Когда мышцы длительное время не задействованы, при внезапной нагрузке они легко получают повреждения. Регулярные упражнения на растяжку делают их более гибкими, ускоряют восстановление после тренировок и помогают подготовить тело к активности.

Как начать заниматься растяжкой

Американский колледж спортивной медицины рекомендует:
• уделять растяжке минимум 2-3 дня в неделю, а лучше ежедневно;
• прорабатывать все основные группы мышц — плечи, грудь, спину, пресс, квадрицепсы и бицепсы бедра;
• удерживать каждое положение 60 секунд или несколько раз по 30 секунд;
• выполнять динамическую разминку перед тренировкой и статическую растяжку после;
• ориентироваться на лёгкое ощущение напряжения, но не доводить до боли;
• сохранять ровное дыхание и избегать резких пружинящих движений.

Если есть хронические заболевания или травмы, начинать лучше под контролем врача.

Роль ролика в растяжке

Фоам-роллер — простой и эффективный инструмент для улучшения гибкости и снятия мышечного напряжения. Исследования показывают, что его использование помогает расширить амплитуду движений и ускоряет восстановление после нагрузок.

Ролики бывают разной длины, плотности и с различной поверхностью. Для новичков подойдёт мягкий и гладкий вариант, а более жёсткие модели с рельефом обеспечивают дополнительный массаж.

Основные правила:
• двигаться по сантиметру в секунду;
• работать с одной областью не дольше минуты;
• избегать чрезмерного давления на суставы и кости.

Пример комплекса с фоам-роллером

  1. Раскрытие груди - лечь на ролик вдоль позвоночника, согнуть колени, развести руки в стороны, задержаться на минуту.

  2. Верх спины - катать ролик от лопаток вверх и вниз по спине.

  3. Поясница - аккуратно прокатывать нижнюю часть спины, избегая сильного давления.

  4. Икры - сидя на полу, катать мышцы от ахиллова сухожилия до коленей, усиливая давление перекрёстом ног.

  5. Бёдра сзади - аналогично икрам, но ролик под задней поверхностью бедра.

  6. Ягодицы - сидя на ролике, закинуть ногу на колено, медленно прокатывать область.

  7. Наружная поверхность бедра - лечь боком и двигаться вдоль ролика от бедра до колена.

  8. Квадрицепсы - лечь на живот и прокатывать переднюю поверхность бедра.

  9. Внутренняя поверхность бедра - лёжа лицом вниз, разместить ролик под бедром сбоку и медленно прокатывать.

Каждое упражнение выполняется около минуты, при необходимости повторяется на другую сторону.

Растяжка помогает сохранить подвижность и здоровье мышц, а также снижает риск повреждений. Использование фоам-роллера усиливает эффект, снимает мышечные зажимы и улучшает кровообращение. Главное — заниматься регулярно и выполнять упражнения в правильной технике.

