Вы сидите целый день? Вот что происходит с вашим телом, если не растягиваться
Долгие часы сидения за компьютером или на диване могут приводить к дискомфорту в спине, бедрах и коленях. Мышцы и связки, находясь в статичном положении, теряют гибкость, что может вызвать болевые ощущения. Особенно это заметно для тех, кто проводит много времени в сидячем положении. Но есть способ вернуть телу подвижность и уменьшить неприятные ощущения. Регулярные упражнения на растяжку помогут улучшить гибкость и предотвратить последствия длительного сидения.
Подготовка к растяжке
Перед тем как приступить к растяжке, важно подготовить тело, чтобы избежать травм. Лучше всего начинать с лёгкого разогрева, чтобы разогреть мышцы и повысить их эластичность. Это может быть простая прогулка по комнате или несколько минут растяжки с минимальными усилиями.
Советы шаг за шагом
1. Вертикальная складочка
Это упражнение помогает растянуть заднюю поверхность бедра и подколенные сухожилия. Оно также расслабляет плечи и спину.
Как выполнять:
-
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Сцепите руки за спиной в замок.
-
Начните наклоняться вперёд, тянитесь макушкой к стопам, стараясь не сгибать колени.
-
Руки, сцепленные в замок, отводите назад, как можно дальше.
-
Когда почувствуете натяжение в задней части тела, расслабьте спину и шею, немного согнув колени.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем медленно выпрямитесь.
2. Ножницы
Упражнение, которое можно выполнять в любом месте, идеально подходит для растяжки подколенных сухожилий.
Как выполнять:
-
Встаньте прямо, ноги вместе. Отведите одну ногу назад на расстояние примерно 60 см.
-
Начинайте медленно наклоняться к другой ноге, пока не почувствуете натяжение в подколенном сухожилии.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
-
Повторите на другую ногу.
3. Растяжка стоя
Это усложнённая версия растяжки, которая особенно эффективна после длительного сидения.
Как выполнять:
-
Встаньте прямо, одну пятку поставьте на возвышение (скамейка, стул).
-
Нога, которая на возвышении, должна быть выпрямлена, а стопа направлена на вас.
-
Начинайте наклоняться вперёд, стараясь при этом не сгибать поясницу, а тянуться животом к бедру.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем поменяйте ноги.
4. Модифицированная растяжка барьериста
Это упражнение помогает растянуть не только подколенные сухожилия, но и внутреннюю часть бедра.
Как выполнять:
-
Сядьте на пол, вытяните одну ногу вперёд.
-
Другую ногу согните в колене и отведите в сторону, как будто собираетесь сесть в позу лотоса.
-
Наклонитесь вперёд, стараясь тянуться грудью к колену выпрямленной ноги.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем поменяйте ноги.
5. Наклон вперёд с округлой спиной
Эта растяжка помогает не только растянуть бедра, но и снять напряжение с нижней части спины.
Как выполнять:
-
Сядьте на пол, ноги выпрямлены.
-
Наклонитесь вперёд, округляя спину, не сгибая колени.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд и вернитесь в исходное положение.
6. Растяжка лёжа
Если у вас нет времени или желания выполнять упражнения стоя, это упражнение подойдёт как для ленивых.
Как выполнять:
-
Лягте на спину, одну ногу выпрямите, а другую поднимите вверх.
-
Обхватите бедро поднятой ноги руками и медленно подтягивайте её к себе.
-
Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем повторите на другую ногу.
Ошибки, последствия и альтернативы
Ошибка: многие считают, что для здоровья спины и суставов достаточно просто чаще вставать и ходить. На самом деле длительное сидение без растяжки приводит к укорочению подколенных сухожилий и зажиму поясницы.
Последствие: через некоторое время появляются хронические боли в пояснице, ощущение стянутости в ногах и ухудшение подвижности тазобедренных суставов. Это может привести к неправильной осанке и постоянной усталости.
Альтернатива: выполнять регулярную растяжку после каждого длительного периода сидения. Подойдут простые упражнения — вертикальная складочка, ножницы или растяжка лёжа. Они займут не более 10 минут, но помогут поддерживать гибкость, улучшить кровообращение и сохранить лёгкость движений.
Мифы и правда
Миф: растяжка не нужна, если у вас нет болей.
Правда: даже если боли отсутствуют, регулярная растяжка предотвращает развитие проблем с гибкостью и помогает улучшить осанку.
Миф: растяжка — это только для гибких людей.
Правда: растяжка полезна для всех, независимо от уровня гибкости. Она помогает поддерживать здоровье суставов и предотвратить травмы.
FAQ
-
Как часто нужно делать растяжку?
Для достижения заметных результатов рекомендуется делать растяжку минимум 3-4 раза в неделю.
-
Что делать, если во время растяжки возникают боли?
Если боль не исчезает при прекращении упражнения, стоит обратиться к врачу. Лёгкие натяжения — это нормально, но острые боли не должны быть частью растяжки.
-
Можно ли делать растяжку каждый день?
Да, если упражнения выполняются без фанатизма. Главное — не перенапрягать мышцы и не форсировать прогресс.
