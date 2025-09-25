Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

В Японии делают это прямо в офисах: неожиданный ритуал спасает от стресса

Йогические асаны и цигун: как исторически развивались практики растяжки в разных странах

Разминка и растяжка — это не только подготовка к нагрузке, но и способ перезагрузить сознание. Когда вы сосредотачиваетесь на ощущениях тела, напряжение уходит, а внимание возвращается в текущий момент. Такой комплекс подходит тем, кто хочет мягко проснуться утром или снять усталость вечером.

Зачем нужен такой комплекс

Мягкие движения без рывков помогают:

  • улучшить подвижность суставов;

  • активировать кровообращение;

  • снять зажимы мышц;

  • стабилизировать эмоциональное состояние.

В отличие от жёстких тренировок с весом, здесь нет риска перетренироваться. Главное — внимательность к ощущениям и плавное дыхание.

Советы шаг за шагом

Чтобы практика принесла максимум пользы, следуйте простым правилам:

  1. Подготовьте коврик для йоги или любое нескользкое покрытие.

  2. Включите спокойную музыку, можно использовать приложение для медитации.

  3. Делайте все упражнения в удобной одежде, которая не стесняет движения.

  4. Сохраняйте ровное дыхание, вдыхайте носом, выдыхайте ртом.

  5. Начинайте с малого количества повторов и постепенно увеличивайте их.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерный прогиб в пояснице. → Последствие: появление болей и перенапряжение. → Альтернатива: держать руки слегка согнутыми и переносить прогиб в грудной отдел.

  • Ошибка: выполнение резких движений. → Последствие: риск растяжения связок. → Альтернатива: двигаться плавно и под контролем.

  • Ошибка: задержка дыхания при наклонах. → Последствие: головокружение и быстрая усталость. → Альтернатива: дышать ритмично, не сдерживая воздух.

А что если…

А что если совместить комплекс с ароматерапией? Несколько капель эфирного масла лаванды или эвкалипта в аромалампе помогут глубже расслабиться. Можно добавить дыхательные практики или лёгкий массаж стоп массажным роликом. Это сделает тренировку похожей на мини-сеанс СПА.

FAQ

Как выбрать коврик для занятий?

Лучше взять коврик толщиной 6-8 мм. Он мягко поддерживает суставы и не скользит. Для практики подойдёт и фитнес-коврик, и специализированный йога-мат.

Сколько стоит базовый инвентарь?

Набор "коврик + блок для йоги + массажный ролик" можно купить от 2000 рублей. Если добавить удобную форму, цена возрастёт, но начального комплекта достаточно.

Что лучше — утренняя или вечерняя практика?

Выбор зависит от целей. Утром разминка взбодрит и зарядит энергией, вечером — поможет снять стресс и улучшить сон.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка обязательно должна быть болезненной.
    Правда: дискомфорт — сигнал остановиться. Лёгкое натяжение — норма, но боль недопустима.

  • Миф: такие комплексы не дают физической пользы.
    Правда: регулярные мягкие практики улучшают гибкость, осанку и снижают риск травм.

  • Миф: растяжка подходит только спортсменам.
    Правда: комплекс полезен всем — офисным работникам, студентам, людям старшего возраста.

Сон и психология

Растягиваясь перед сном, вы помогаете нервной системе успокоиться. Медленные движения активируют парасимпатическую систему, снижают уровень кортизола и улучшают качество отдыха. При регулярной практике уменьшается тревожность и легче наступает глубокий сон.

3 интересных факта

  • В Японии утренние комплексы с растяжкой часто проводят прямо в офисах, считая это профилактикой стрессов.

  • Исследования показывают, что 10-15 минут растяжки повышают концентрацию и внимание так же, как короткая медитация.

  • В фитнес-клубах Европы растяжка и дыхательные практики всё чаще объединяются в одну услугу, похожую на СПА-программу.

Исторический контекст

Растягивающие практики известны человечеству с древности. В Индии йогические асаны использовались не только для укрепления тела, но и для тренировки ума. В Китае аналогичные комплексы входили в цигун — систему, объединяющую дыхание и движение. В Европе традиция утренней гимнастики появилась в XIX веке как способ укрепления здоровья в школах и армии. Сегодня разные культуры соединились в привычных нам фитнес-программах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткие тренировки с гирями по методу Троттера помогают развить силу и выносливость сегодня в 9:10

Многие взрослые люди жалуются, что у них нет времени на спорт. Полуторачасовые походы в зал кажутся недосягаемой роскошью. Тренер по силовой и кондиционной подготовке Шейн Троттер предл

Короткие тренировки с гирями заменяют полноценный поход в зал и позволяют развить силу, выносливость и стабильность, даже если у вас совсем мало времени.

Читать полностью » Физиологи: регулярные тренировки с гирей снижают стресс и улучшают сон сегодня в 8:10

Секрет русской силы: простое упражнение с гирей меняет тело быстрее фитнеса

Узнайте, как составить полноценную тренировку с гирей: пошаговые советы, типичные ошибки и альтернативы, мифы и факты, а также немного истории.

Читать полностью » Исследования показывают: зарядка утром повышает когнитивные функции и уровень энергии сегодня в 7:10

Пять минут движений — и организм работает так, будто вы спали на час дольше

Утренняя гимнастика запускает обмен веществ, помогает проснуться и поднимает настроение. Узнайте, как правильно составить комплекс.

Читать полностью » Упражнения для ягодиц без тренажёра: резинка, ослиный удар и ракушка сегодня в 6:10

Упражнение кажется простым, но именно оно чаще всего срывает результат

Правильная техника и несколько хитростей помогут сделать тренировки на блочном тренажёре более эффективными и безопасными для ягодиц.

Читать полностью » Как выполнять приседания, выпады и мостик для развития мышц нижней части тела сегодня в 5:10

Эти простые движения качают ноги так, будто у вас под рукой целый спортзал

Интенсивный комплекс для ног и ягодиц можно выполнить дома без оборудования. Узнайте, как избежать ошибок и сохранить результат.

Читать полностью » Минздрав: нормальный уровень кортизола у человека составляет 10 мкг/дл сегодня в 4:28

Гормон, который помогает выжить, но крадёт мышцы: что он скрывает

Кортизол помогает организму справляться со стрессом, но в спорте его избыток мешает прогрессу. Разбираемся, как сохранить баланс и повысить эффективность.

Читать полностью » Учёные: 9 месяцев силовых тренировок увеличивают базовый обмен на 73 ккал в день сегодня в 4:10

Женские тренировки перевернулись: почему кардио больше не главный способ худеть

Силовые тренировки помогают не только худеть, но и сохранить мышцы. Разбираем, как сочетать кардио, питание и работу с весами.

Читать полностью » Российская федерация бодибилдинга заявила о пользе гиперэкстензии для осанки сегодня в 3:12

Гиперэкстензия: простое движение, которое меняет осанку и фигуру

Узнайте, как правильно делать гиперэкстензию, чтобы укрепить спину и ягодицы, избежать ошибок и сделать тренировку максимально безопасной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса
Еда

Хомолка: тыквенный смузи с бананом и мёдом готовится за 10 минут
УрФО

В Екатеринбурге шеф-повар предстанет перед судом за массовое отравление выпускников УрГЮУ
Садоводство

Муравейники осенью в Кемеровской области разрушают перекопкой и обработкой почвы
Питомцы

Домашние животные помогают формировать социальные связи и чувство ответственности
Наука

Телескоп горизонта событий зафиксировал изменение магнитных полей чёрной дыры М87
Красота и здоровье

Онкологи: растительная диета и спорт помогают снизить риск рака простаты
Спорт и фитнес

Физиологи: регулярная разминка перед сном снижает тревожность и улучшает сон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet