Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:16

Секреты демонтажа: как снять натяжной потолок и не превратить ремонт в катастрофу

Дизайнер Ендовицкая: снять натяжной потолок можно самостоятельно при наличии инструментов и опыта

Натяжные потолки давно стали популярным решением в интерьере: они эстетичны, позволяют скрыть неровности и коммуникации, придают помещению аккуратный вид. Однако иногда возникает необходимость снять полотно — из-за ремонта, затопления или повреждений. Важно понимать: демонтаж натяжного потолка можно выполнить самостоятельно, но это требует аккуратности и знаний конструкции.

Зачем может понадобиться демонтаж

Причины снятия потолка бывают разными:

  • появление порезов, проколов или других повреждений;

  • замена или ремонт проводки, светильников и коммуникаций под полотном;

  • затопление квартиры сверху, когда потолок удерживает воду;

  • желание обновить интерьер и поменять покрытие;

  • ошибки при установке, из-за которых видны перекосы.

"Самостоятельный демонтаж натяжного потолка возможен, но с большой оговоркой. Для этого нужны инструменты, аккуратность и хотя бы базовое понимание конструкции", — пояснила дизайнер Марина Ендовицкая.

Виды креплений и особенности демонтажа

Гарпунная система

Самая распространённая. Полотно фиксируется в багете с помощью гибкого гарпуна. Чтобы снять потолок, достаточно нагреть помещение, поддеть полотно в углу и аккуратно извлечь его.

Клиновая (штапиковая)

Полотно закрепляется клиньями в профиль. Снятие сложнее: приходится извлекать клин, что требует силы и точности, иначе можно повредить полотно.

Клипсовая (Clipso)

Здесь используется зажим-прищепка, удерживающая ткань. Демонтаж крайне трудоёмок, без опыта легко повредить и профиль, и полотно. Ещё более сложны современные теневые профили, где велик риск разрушить багет или стену.

Материалы полотна

ПВХ

Бюджетный вариант, бывает матовый или глянцевый, доступен в разных цветах. Главное преимущество — устойчивость к влаге: полотно может выдержать целый "мешок воды" при затоплении. Минус — чувствительность к перепадам температур и механическим повреждениям.

Ткань

Синтетический материал с пропиткой, всегда матовый. Устойчив к перепадам температур, не требует нагрева при установке. Однако при демонтаже тканевые потолки деформируются и часто не подлежат повторной натяжке.

"Материал полотна тоже имеет значение: ПВХ более эластичен, но боится перепадов температур. Тканевые потолки прочны к нагреву, но сложнее в демонтаже и редко подходят для повторного использования", — уточнила эксперт.

Сравнение систем крепления

Тип Преимущества Сложность демонтажа
Гарпунная Лёгкость монтажа и повторной натяжки Низкая
Клиновая Надёжная фиксация Средняя
Клипсовая Ровный край, без зазоров Высокая
Теневой профиль Современный дизайн Очень высокая

Советы шаг за шагом: как снять потолок самому

  1. Освободите комнату от мебели или накройте её плёнкой.

  2. Подготовьте инструменты: шпатель, строительный фен или тепловую пушку, перчатки.

  3. Если потолок гарпунный — нагрейте помещение, подденьте угол полотна шпателем.

  4. При клиновой системе аккуратно извлеките фиксирующий элемент.

  5. Работайте медленно, не тяните резко — материал легко повредить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сильное усилие при снятии → разрыв полотна → постепенное аккуратное извлечение.

  • Отсутствие нагрева при демонтаже ПВХ → полотно ломается и трескается → использовать строительный фен.

  • Неправильная работа с профилем → повреждение стены → помощь профессионалов.

А что если…

Нет нужных инструментов или опыта? В таком случае лучше пригласить специалистов. Это особенно актуально для клипсовых и теневых систем, где ошибка может привести к большим затратам на ремонт.

FAQ

Можно ли повторно натянуть снятый потолок?
Да, если это ПВХ-гарпунное полотно и снятие прошло аккуратно.

Сколько стоит работа специалистов?
В среднем от 200 до 500 рублей за квадратный метр, в зависимости от сложности системы.

Что лучше: ПВХ или ткань?
ПВХ дешевле и влагостойкий, ткань — более прочная к перепадам температуры, но сложнее в демонтаже.

