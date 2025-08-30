Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина моет натяжной потолок
Мужчина моет натяжной потолок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:33

Что поможет вернуть блеск потолку без дорогих средств

Жидкость для стёкол и аммиак помогут очистить натяжной потолок без разводов

Натяжные потолки ценят за их стильный вид, долговечность и простоту ухода. Однако даже такие покрытия нуждаются в бережном обращении, чтобы дольше сохранять чистоту и блеск.

Регулярная уборка

Главное правило — очищать потолок от пыли и налёта не реже одного раза в месяц. Для этого используют мягкую щётку, тряпку из микрофибры или нежную губку. Жёсткие щётки, порошки и абразивные средства недопустимы — они оставляют царапины и портят покрытие.

Средства для чистки

Жидкость для стёкол - удаляет грязь и разводы, возвращает сияние. Наносить её лучше на тряпку, а не на полотно. После обработки поверхность протирают сухой тканью для блеска.
Аммиачная вода - подходит для удаления жировых пятен. Достаточно смочить ватный диск или тряпку, обработать пятно и вытереть сухой салфеткой.
Спиртовой раствор (1 ст. ложка спирта на 1 л тёплой воды) — применяется только для глянцевых потолков, помогает восстановить их зеркальный эффект.

Влажность и протечки

Натяжные конструкции плохо переносят повышенную влажность. Попадание воды оставляет пятна и разводы. Чтобы этого избежать, важно обеспечить хорошую вентиляцию, использовать вытяжку или осушитель воздуха. При протечках или затоплении необходимо срочно вызвать специалистов — самостоятельные действия могут привести к повреждению полотна.

Температурный режим

Резкие перепады температур приводят к деформации материала. Оптимальные показатели в помещении — от +18 до +25 °C.

Следуя этим простым правилам, можно надолго сохранить безупречный вид натяжного потолка: он будет радовать глаз чистотой, гладкостью и блеском, словно новый.

