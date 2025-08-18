Гормон, который превращает переживания в лишние килограммы

Стресс способен не только испортить настроение, но и запустить механизмы, ведущие к стремительному увеличению массы тела. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева в интервью "Газете.Ru" рассказала, как именно это происходит.

Кортизол и аппетит

При стрессе уровень кортизола в организме повышается.

"В результате этого у людей усиливается желание потреблять жирную и сладкую пищу, снижается процесс термогенеза в мышцах и жировой ткани, нарушается энергетический обмен, что в конечном счёте ведёт к увеличению веса", — объясняет Матвеева.

Изменения в мозге и сне

Повышенный кортизол и постоянное нервное напряжение меняют работу головного мозга и лимбической системы. Человек начинает получать удовольствие почти исключительно от еды, что снижает физическую активность и ухудшает качество сна.

Роль микробиоты

"Даже микробиота кишечника подвергается изменениям, что усиливает тягу к определённым видам продуктов", — добавляет специалист.

Эти факторы вместе формируют замкнутый круг, в котором стресс усиливает переедание, а набор веса — стресс.