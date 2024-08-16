Невролог рассказал, как укрепить нервную систему

Для укрепления нервной системы необходимо следить за сном, физической активностью и питанием. Кроме того, ЦНС может участвовать негативно в формировании заболеваний. Об этом NewsInfo.Ru сообщил врач-невролог отделения клиники лечения боли КБ им. В. В. Виноградова Петр Соков.

На вопрос, как укрепить нервную систему, эксперт ответил, что необходимо следить за количеством сна, физической активностью и избегать вредных привычек.

"Основные факторы — это сон (не менее 6 часов в сутки для взрослого человека), дозированная физическая активность (физкультура, прогулки, плавание). Необходимо избегать вредных привычек, а точнее, алкоголь, курение и тому подобное. Если такие привычки всё-таки имеются, то надо максимально минимизировать их, лучше полностью отказаться. Нужно улучшать ментальное здоровье, работать со своим сознанием для спокойствия и умиротворения", — сообщил Петр Соков.

Кроме того, питание можно добавить в один из пунктов на уровне со сном и физической активностью. Это немаловажный фактор, считает эксперт.

По словам врача-невролога, существуют определенные дефицитные состояния, но в целом большинство дефицитов витаминов, о которых часто можно услышать в новостях и в прессе, обычно просто надуманы в отношении того, что большую часть витаминов человек получает в полноценном и здоровом рационе питания.

"Есть такое мнение, что приём всякого глицина, витаминов В и так далее помогают всё вылечить. На самом деле витамины группы В мы получаем в достаточном количестве при употреблении животной пищи, поэтому в большинстве случаев без какой-то серьезной неврологической патологии о дефиците витаминов В говорить не стоит. Глицин, вообще, относится к ноотропным препаратам, которые не имеют доказанной эффективности", — объяснил врач-невролог отделения клиники лечения боли КБ им. В. В. Виноградова.

Мнение о том, что все болезни происходят от нервов, эксперт назвал риторическим и сложным вопросом, на который нельзя точно ответить. Однако то, что многие заболевания возникают на фоне стресса и утомления — это факт. К тому же нервная система может участвовать негативно в формировании заболеваний, добавил он.

"Наши переживания по поводу наших болезней могут усугублять течение заболевания. Нужно знать, что всё-таки есть некоторые и позитивные моменты. Например, понятие эффекта плацебо заключается в работе нервной системы, которая позитивно влияет без лекарственного воздействия на наш организм и помогает в выздоровлении во многих ситуациях", — рассказал эксперт.

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