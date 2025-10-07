Мышцы тают, как лёд под солнцем: один гормон сводит на нет месяцы тренировок
Многие уверены, что рост мышц зависит только от интенсивности тренировок и правильного питания. Однако специалисты утверждают: психологическое состояние играет не меньшую роль. Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал в интервью "Чемпионату", как хронический стресс может свести на нет усилия спортсменов и любителей фитнеса.
"Стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение", — отметил нейрофизиолог Юрий Корюкалов.
Кортизол: главный враг прогресса
Когда человек находится в состоянии стресса, в кровь выбрасывается гормон кортизол. Его основная функция — мобилизовать энергию, помогая организму справиться с нагрузкой. Но если стресс становится хроническим, кортизол превращается из защитника в разрушителя.
Он блокирует синтез белка, что мешает восстановлению мышечных волокон после тренировок, и одновременно активирует катаболические процессы — разрушение мышц.
"Длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам", — подчеркнул специалист.
Иными словами, организм начинает расходовать собственные мышцы как источник энергии, особенно если человек тренируется без достаточного отдыха и не восполняет ресурсы питания.
Почему стресс мешает восстановлению
Стресс нарушает баланс нейромедиаторов и гормонов, необходимых для адаптации. При дефиците сна и хроническом беспокойстве организм постоянно находится в режиме "тревоги".
Это приводит к:
-
снижению чувствительности клеток к инсулину;
-
ухудшению усвоения питательных веществ;
-
подавлению синтеза белка;
-
нарушению восстановления микротравм после тренировок;
-
общей усталости и потере мотивации.
Мышцы растут не во время занятий, а во сне и периоде восстановления. Если человек спит менее 7 часов в сутки, организм просто не успевает "строить" новые волокна.
Как стресс влияет на гормоны
|Гормон
|Что делает в норме
|Что происходит при стрессе
|Кортизол
|Повышает энергию, регулирует обмен веществ
|Увеличивается, разрушая мышечную ткань
|Тестостерон
|Стимулирует рост и восстановление мышц
|Снижается, ухудшая прогресс
|Гормон роста (GH)
|Обеспечивает обновление клеток и сжигание жира
|Блокируется, замедляя регенерацию
|Инсулин
|Помогает усвоению белков и углеводов
|Теряет чувствительность, питание усваивается хуже
Таким образом, даже идеально составленный рацион и программа тренировок не принесут результата, если человек живёт в постоянном напряжении.
Сон как главный анаболический фактор
"Для восстановления мышечного роста важно создать условия для полноценного отдыха: наладить режим сна, сбалансировать физические нагрузки и следить за рационом", — отметил Юрий Корюкалов.
Во сне активно вырабатываются тестостерон и гормон роста, а уровень кортизола снижается. Недосып не только замедляет рост мышц, но и провоцирует набор жира — организм пытается компенсировать усталость быстрыми углеводами.
Оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов. Особенно важны первые часы ночи: именно в это время происходят фазы глубокого сна, когда синтезируются ключевые гормоны восстановления.
Как снизить влияние стресса на физическую форму
Шаг 1. Контролируйте режим тренировок
Чрезмерные нагрузки повышают уровень кортизола. Раз в 6-8 недель полезно делать разгрузочную неделю с меньшей интенсивностью.
Шаг 2. Наладьте сон
Ложитесь в одно и то же время, избегайте гаджетов за час до сна и обеспечьте полную темноту в спальне.
Шаг 3. Следите за питанием
Увеличьте потребление белка (1,6-2 г на 1 кг массы тела), включите продукты с магнием и витаминами группы B — они снижают уровень стресса.
Шаг 4. Добавьте активный отдых
Йога, плавание, прогулки, дыхательные практики помогают снизить тревожность и нормализовать уровень гормонов.
Шаг 5. Минимизируйте бытовой стресс
Планируйте день, делайте перерывы на отдых, не перегружайте себя задачами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Тренироваться каждый день без отдыха.
Последствие: Повышение кортизола и разрушение мышц.
Альтернатива: Делайте хотя бы 1-2 дня восстановления в неделю.
-
Ошибка: Игнорировать недосып.
Последствие: Снижение тестостерона и гормона роста.
Альтернатива: Сон не менее 7 часов, особенно после силовых тренировок.
-
Ошибка: Садиться на строгие диеты.
Последствие: Недостаток калорий и усиление стресса.
Альтернатива: Сбалансированный рацион с достаточным количеством углеводов.
А что если стресс неизбежен?
Если вы живёте в условиях постоянного напряжения, важно адаптировать тренировочный режим. Умеренные аэробные нагрузки, растяжка и дыхательные упражнения помогут снизить уровень кортизола.
Также можно использовать адаптогены — натуральные средства, поддерживающие нервную систему (женьшень, родиола розовая, элеутерококк). Но перед приёмом стоит проконсультироваться с врачом.
Даже небольшое снижение стресса способно восстановить гормональный баланс и вернуть мышцам способность к росту.
Исторический контекст
Исследования влияния стресса на мышцы начались в середине XX века, когда учёные заметили: у людей, переживших длительные эмоциональные нагрузки, наблюдается потеря мышечной массы. С развитием нейрофизиологии выяснилось, что гормональный фон играет ключевую роль в процессе адаптации к физической нагрузке. Сегодня управление стрессом считается неотъемлемой частью спортивной медицины и восстановления после тренировок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru