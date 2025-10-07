Мышцы тают, как лёд под солнцем: один гормон сводит на нет месяцы тренировок

Многие уверены, что рост мышц зависит только от интенсивности тренировок и правильного питания. Однако специалисты утверждают: психологическое состояние играет не меньшую роль. Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал в интервью "Чемпионату", как хронический стресс может свести на нет усилия спортсменов и любителей фитнеса.

"Стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение", — отметил нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

Кортизол: главный враг прогресса

Когда человек находится в состоянии стресса, в кровь выбрасывается гормон кортизол. Его основная функция — мобилизовать энергию, помогая организму справиться с нагрузкой. Но если стресс становится хроническим, кортизол превращается из защитника в разрушителя.

Он блокирует синтез белка, что мешает восстановлению мышечных волокон после тренировок, и одновременно активирует катаболические процессы — разрушение мышц.

"Длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам", — подчеркнул специалист.

Иными словами, организм начинает расходовать собственные мышцы как источник энергии, особенно если человек тренируется без достаточного отдыха и не восполняет ресурсы питания.

Почему стресс мешает восстановлению

Стресс нарушает баланс нейромедиаторов и гормонов, необходимых для адаптации. При дефиците сна и хроническом беспокойстве организм постоянно находится в режиме "тревоги".

Это приводит к:

снижению чувствительности клеток к инсулину;

ухудшению усвоения питательных веществ;

подавлению синтеза белка;

нарушению восстановления микротравм после тренировок;

общей усталости и потере мотивации.

Мышцы растут не во время занятий, а во сне и периоде восстановления. Если человек спит менее 7 часов в сутки, организм просто не успевает "строить" новые волокна.

Как стресс влияет на гормоны