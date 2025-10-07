Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рост мышц
Рост мышц
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:25

Мышцы тают, как лёд под солнцем: один гормон сводит на нет месяцы тренировок

Нейрофизиолог Корюкалов объяснил, как стресс мешает росту мышц и восстановлению после тренировок

Многие уверены, что рост мышц зависит только от интенсивности тренировок и правильного питания. Однако специалисты утверждают: психологическое состояние играет не меньшую роль. Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал в интервью "Чемпионату", как хронический стресс может свести на нет усилия спортсменов и любителей фитнеса.

"Стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение", — отметил нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

Кортизол: главный враг прогресса

Когда человек находится в состоянии стресса, в кровь выбрасывается гормон кортизол. Его основная функция — мобилизовать энергию, помогая организму справиться с нагрузкой. Но если стресс становится хроническим, кортизол превращается из защитника в разрушителя.

Он блокирует синтез белка, что мешает восстановлению мышечных волокон после тренировок, и одновременно активирует катаболические процессы — разрушение мышц.

"Длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам", — подчеркнул специалист.

Иными словами, организм начинает расходовать собственные мышцы как источник энергии, особенно если человек тренируется без достаточного отдыха и не восполняет ресурсы питания.

Почему стресс мешает восстановлению

Стресс нарушает баланс нейромедиаторов и гормонов, необходимых для адаптации. При дефиците сна и хроническом беспокойстве организм постоянно находится в режиме "тревоги".

Это приводит к:

  • снижению чувствительности клеток к инсулину;

  • ухудшению усвоения питательных веществ;

  • подавлению синтеза белка;

  • нарушению восстановления микротравм после тренировок;

  • общей усталости и потере мотивации.

Мышцы растут не во время занятий, а во сне и периоде восстановления. Если человек спит менее 7 часов в сутки, организм просто не успевает "строить" новые волокна.

Как стресс влияет на гормоны

Гормон Что делает в норме Что происходит при стрессе
Кортизол Повышает энергию, регулирует обмен веществ Увеличивается, разрушая мышечную ткань
Тестостерон Стимулирует рост и восстановление мышц Снижается, ухудшая прогресс
Гормон роста (GH) Обеспечивает обновление клеток и сжигание жира Блокируется, замедляя регенерацию
Инсулин Помогает усвоению белков и углеводов Теряет чувствительность, питание усваивается хуже

Таким образом, даже идеально составленный рацион и программа тренировок не принесут результата, если человек живёт в постоянном напряжении.

Сон как главный анаболический фактор

"Для восстановления мышечного роста важно создать условия для полноценного отдыха: наладить режим сна, сбалансировать физические нагрузки и следить за рационом", — отметил Юрий Корюкалов.

Во сне активно вырабатываются тестостерон и гормон роста, а уровень кортизола снижается. Недосып не только замедляет рост мышц, но и провоцирует набор жира — организм пытается компенсировать усталость быстрыми углеводами.

Оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов. Особенно важны первые часы ночи: именно в это время происходят фазы глубокого сна, когда синтезируются ключевые гормоны восстановления.

Как снизить влияние стресса на физическую форму

Шаг 1. Контролируйте режим тренировок

Чрезмерные нагрузки повышают уровень кортизола. Раз в 6-8 недель полезно делать разгрузочную неделю с меньшей интенсивностью.

Шаг 2. Наладьте сон

Ложитесь в одно и то же время, избегайте гаджетов за час до сна и обеспечьте полную темноту в спальне.

Шаг 3. Следите за питанием

Увеличьте потребление белка (1,6-2 г на 1 кг массы тела), включите продукты с магнием и витаминами группы B — они снижают уровень стресса.

Шаг 4. Добавьте активный отдых

Йога, плавание, прогулки, дыхательные практики помогают снизить тревожность и нормализовать уровень гормонов.

Шаг 5. Минимизируйте бытовой стресс

Планируйте день, делайте перерывы на отдых, не перегружайте себя задачами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Тренироваться каждый день без отдыха.
    Последствие: Повышение кортизола и разрушение мышц.
    Альтернатива: Делайте хотя бы 1-2 дня восстановления в неделю.

  • Ошибка: Игнорировать недосып.
    Последствие: Снижение тестостерона и гормона роста.
    Альтернатива: Сон не менее 7 часов, особенно после силовых тренировок.

  • Ошибка: Садиться на строгие диеты.
    Последствие: Недостаток калорий и усиление стресса.
    Альтернатива: Сбалансированный рацион с достаточным количеством углеводов.

А что если стресс неизбежен?

Если вы живёте в условиях постоянного напряжения, важно адаптировать тренировочный режим. Умеренные аэробные нагрузки, растяжка и дыхательные упражнения помогут снизить уровень кортизола.

Также можно использовать адаптогены — натуральные средства, поддерживающие нервную систему (женьшень, родиола розовая, элеутерококк). Но перед приёмом стоит проконсультироваться с врачом.

Даже небольшое снижение стресса способно восстановить гормональный баланс и вернуть мышцам способность к росту.

Исторический контекст

Исследования влияния стресса на мышцы начались в середине XX века, когда учёные заметили: у людей, переживших длительные эмоциональные нагрузки, наблюдается потеря мышечной массы. С развитием нейрофизиологии выяснилось, что гормональный фон играет ключевую роль в процессе адаптации к физической нагрузке. Сегодня управление стрессом считается неотъемлемой частью спортивной медицины и восстановления после тренировок.

