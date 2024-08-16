Карьерный специалист рассказала, как соискателям пройти стресс-интервью, где намеренно создают напряженную обстановку

Карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, как соискателям успешно пройти стресс-интервью, на которых работодатели намеренно создают напряженные условия для оценки реакции кандидата. Она дала три ключевых совета, сообщает Газета.Ру.
Сохранять самообладание и не поддаваться эмоциям: при сложных или провокационных вопросах важно оставаться сосредоточенным и при необходимости переформулировать вопрос для уточнения намерений интервьюера.
Фокусироваться на положительных аспектах: при обсуждении своих недостатков акцентировать внимание на том, какие выводы были сделаны и как это помогло улучшить навыки.
Не поддаваться на провокации: если вопрос касается личной жизни или носит явно неуместный характер, можно тактично отказаться от ответа, сосредоточившись на профессиональных качествах.
Бухвалова подчеркнула важность задавать интервьюеру уточняющие вопросы, чтобы прояснить неясные моменты.
Фото: commons.wikimedia.org/Andriatriv (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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