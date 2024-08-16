Карьерный специалист рассказала, как соискателям пройти стресс-интервью, где намеренно создают напряженную обстановку

Карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, как соискателям успешно пройти стресс-интервью, на которых работодатели намеренно создают напряженные условия для оценки реакции кандидата. Она дала три ключевых совета, сообщает Газета.Ру.

Сохранять самообладание и не поддаваться эмоциям: при сложных или провокационных вопросах важно оставаться сосредоточенным и при необходимости переформулировать вопрос для уточнения намерений интервьюера.

Фокусироваться на положительных аспектах: при обсуждении своих недостатков акцентировать внимание на том, какие выводы были сделаны и как это помогло улучшить навыки.

Не поддаваться на провокации: если вопрос касается личной жизни или носит явно неуместный характер, можно тактично отказаться от ответа, сосредоточившись на профессиональных качествах.

Бухвалова подчеркнула важность задавать интервьюеру уточняющие вопросы, чтобы прояснить неясные моменты.

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