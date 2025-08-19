Тренировки превращаются в бессмысленную пытку: как стресс обнуляет прогресс
Многие уверены: чем больше тренировок, тем быстрее прогресс. Однако реабилитолог и нейрофизиолог Юрий Корюкалов предупреждает — стресс может полностью "обнулить" усилия в зале.
Как стресс мешает мышцам расти
Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, который подавляет синтез белка (а именно он нужен для восстановления и роста мышечных волокон).
Корюкалов отмечает, что кортизол не просто тормозит рост — он ещё и ускоряет разрушение уже имеющихcя мышц.
К чему приводит хронический стресс
При длительном стрессе организм:
- снижает уровень тестостерона и гормона роста;
- ухудшает качество сна;
- хуже адаптируется к физической нагрузке.
В результате человек много тренируется, но не видит результатов: мышцы не растут, а усталость и перетренированность становятся постоянным спутником.
Что помогает восстановить мышечный рост
Эксперт выделяет три ключевых условия:
- Наладить режим сна (7-8 часов в тишине и темноте);
- Сбалансировать тренировки (чередовать нагрузку и восстановление);
- Следить за рационом (достаточно белка, витаминов, полезных жиров).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru