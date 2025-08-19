Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя зарядка в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:35

Тренировки превращаются в бессмысленную пытку: как стресс обнуляет прогресс

Реабилитолог Юрий Корюкалов: стресс тормозит рост мышц и ускоряет их разрушение

Многие уверены: чем больше тренировок, тем быстрее прогресс. Однако реабилитолог и нейрофизиолог Юрий Корюкалов предупреждает — стресс может полностью "обнулить" усилия в зале.

Как стресс мешает мышцам расти

Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, который подавляет синтез белка (а именно он нужен для восстановления и роста мышечных волокон).

Корюкалов отмечает, что кортизол не просто тормозит рост — он ещё и ускоряет разрушение уже имеющихcя мышц.

К чему приводит хронический стресс

При длительном стрессе организм:

  • снижает уровень тестостерона и гормона роста;
  • ухудшает качество сна;
  • хуже адаптируется к физической нагрузке.

В результате человек много тренируется, но не видит результатов: мышцы не растут, а усталость и перетренированность становятся постоянным спутником.

Что помогает восстановить мышечный рост

Эксперт выделяет три ключевых условия:

  • Наладить режим сна (7-8 часов в тишине и темноте);
  • Сбалансировать тренировки (чередовать нагрузку и восстановление);
  • Следить за рационом (достаточно белка, витаминов, полезных жиров).

