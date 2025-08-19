Тренировки превращаются в бессмысленную пытку: как стресс обнуляет прогресс

Многие уверены: чем больше тренировок, тем быстрее прогресс. Однако реабилитолог и нейрофизиолог Юрий Корюкалов предупреждает — стресс может полностью "обнулить" усилия в зале.

Как стресс мешает мышцам расти

Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, который подавляет синтез белка (а именно он нужен для восстановления и роста мышечных волокон).

Корюкалов отмечает, что кортизол не просто тормозит рост — он ещё и ускоряет разрушение уже имеющихcя мышц.

К чему приводит хронический стресс

При длительном стрессе организм:

снижает уровень тестостерона и гормона роста;

ухудшает качество сна;

хуже адаптируется к физической нагрузке.

В результате человек много тренируется, но не видит результатов: мышцы не растут, а усталость и перетренированность становятся постоянным спутником.

Что помогает восстановить мышечный рост

Эксперт выделяет три ключевых условия: