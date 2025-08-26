Переписать сценарий: как мозг учится искать радость без сахара

Многие люди тянутся к сладкому или вредным привычкам, когда испытывают стресс. Но мозг можно "переучить" и научить реагировать иначе. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр и психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.

Физическая активность вместо сладостей

Специалист предложил заменить вредные импульсы полезными действиями.

"Например, перед тем как съесть шоколадку, можно сделать несколько приседаний. В следующий раз усложним условие: 20 приседаний", — пояснил врач.

Так организм постепенно формирует новые привычки, а мозг "привыкает" получать удовольствие не только от еды.

Маленькие шаги к новым привычкам

выбирайте физическую активность, которая приносит радость;

увеличивайте нагрузку постепенно;

поддерживайте мотивацию любимой музыкой или системой маленьких "наград" — например, баллы за упражнения.

Здоровые альтернативы под рукой

Чтобы новая стратегия работала, важно окружить себя правильной едой. На столе должны быть не шоколад и печенье, а орехи, морковь или свежие фрукты.

Так мозг постепенно "переписывает сценарий" и начинает реагировать на стресс более здоровыми способами.