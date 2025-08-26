Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Десерт "Шоколадное сердце"
Десерт "Шоколадное сердце"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:02

Переписать сценарий: как мозг учится искать радость без сахара

Психиатр Ответчиков: стресс можно победить без сладкого с помощью физической активности

Многие люди тянутся к сладкому или вредным привычкам, когда испытывают стресс. Но мозг можно "переучить" и научить реагировать иначе. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр и психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.

Физическая активность вместо сладостей

Специалист предложил заменить вредные импульсы полезными действиями.

"Например, перед тем как съесть шоколадку, можно сделать несколько приседаний. В следующий раз усложним условие: 20 приседаний", — пояснил врач.

Так организм постепенно формирует новые привычки, а мозг "привыкает" получать удовольствие не только от еды.

Маленькие шаги к новым привычкам

  • выбирайте физическую активность, которая приносит радость;
  • увеличивайте нагрузку постепенно;
  • поддерживайте мотивацию любимой музыкой или системой маленьких "наград" — например, баллы за упражнения.

Здоровые альтернативы под рукой

Чтобы новая стратегия работала, важно окружить себя правильной едой. На столе должны быть не шоколад и печенье, а орехи, морковь или свежие фрукты.

Так мозг постепенно "переписывает сценарий" и начинает реагировать на стресс более здоровыми способами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики: наследственность и хронический стресс значительно увеличивают риск инфаркта до 40 лет сегодня в 4:57

Информационный шум и дедлайны: стресс как главный фактор инфаркта у молодежи

Инфаркт всё чаще поражает не пожилых, а тридцатилетних. Какие привычки и условия современной жизни приводят к болезни сердца раньше срока?

Читать полностью » Специалист посоветовал включать в рацион рыбу и имбирь для облегчения мигрени сегодня в 4:16

Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

Какие продукты могут незаметно усилить мигрень, а какие — наоборот, облегчить боль? Врач объяснил, как питание связано с этим заболеванием.

Читать полностью » Хирург Сафонов: аритмия может привести к инсульту, инфаркту и внезапной смерти сегодня в 4:14

Сердце сбилось с ритма: когда аритмия становится смертельно опасной

Аритмия может быть смертельно опасной. Врач объяснил, какие факторы повышают риск нарушений ритма сердца и какие современные методы лечения помогают пациентам.

Читать полностью » Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин сегодня в 3:40

Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гинеколог рассказала, какие продукты помогают нормализовать гормональный баланс: от капусты и рыбы до семян льна и ягод, и почему важно не только питание.

Читать полностью » Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина сегодня в 3:18

Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Можно ли вести ЗОЖ и всё равно получить высокий холестерин? Кардиолог объяснил, какие скрытые факторы влияют на анализы сильнее, чем питание.

Читать полностью » Врач рассказала, как вода, сахар и дыхательная техника помогают при икоте сегодня в 2:37

Икота уходит за минуту: три приёма, которые работают без лекарств

Врач назвала три простых способа быстро избавиться от икоты. Но если она продолжается часами и повторяется часто, стоит обратиться к специалисту.

Читать полностью » Врач предупредила об опасности регулярного хруста шеи для суставов и нервов сегодня в 2:19

Щёлкнуло» — и всё: привычка хрустеть шеей способна довести до операционного стола

Хруст в шее кажется безобидным способом снять напряжение. Но врачи предупреждают: эта привычка может закончиться скованностью, болью и даже операцией.

Читать полностью » Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания сегодня в 1:20

Ошибки первой помощи: что категорически нельзя делать при эпилепсии

Эпилепсия проявляется не только судорогами. Врач рассказала о менее заметных признаках болезни, правилах первой помощи и шансах на ремиссию.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Авто и мото

Система Start-Stop теряет актуальность из-за роста гибридов и электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru