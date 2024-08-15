Как стресс тайно разрушает ваш кишечник и ослабляет иммунитет

Исследователи из Университетского колледжа Корка (Ирландия) выяснили, что стресс негативно влияет на микрофлору кишечника, уничтожая бактерии Lactobacillus, которые играют ключевую роль в защите организма от воспалений и поддержке иммунной системы. Их работа была опубликована в журнале Cell.

В рамках исследования ученые изучили нейронные связи между кишечником и мозгом, уделив особое внимание железам Бруннера — небольшим органам, расположенным в стенках тонкого кишечника, которые вырабатывают слизь и содержат множество нейронов.

В ходе эксперимента ученые удалили железы Бруннера у мышей, что привело к исчезновению бактерий Lactobacillus в их кишечнике. В нормальном состоянии эти бактерии способствуют образованию белков, создающих барьер, который удерживает содержимое кишечника и обеспечивает поступление питательных веществ в кровь.

При отсутствии Lactobacillus кишечник становится проницаемым, что позволяет вредным молекулам проникать в кровоток, вызывая воспалительные процессы и увеличивая риск различных заболеваний.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у мышей, подвергшихся стрессу, наблюдается ухудшение иммунной функции, аналогичное тому, что происходило у животных с удаленными железами Бруннера. Ученые предположили, что стресс может отключать эти железы, тем самым ослабляя иммунитет.

Фото: commons. wikimedia.org/Marines (public domain).