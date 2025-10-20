Когда нервы бьют по коже: врачи объяснили, почему стресс вызывает акне и шелушение

Кожа — это не просто защитная оболочка организма, а чувствительный индикатор внутреннего состояния. Многие замечали: стоит понервничать — и на лице появляются высыпания, шелушения или воспаления. По словам врача-дерматолога Татьяны Егоровой, причиной таких реакций может быть повышение уровня гормона стресса — кортизола, который влияет на обмен веществ и работу сальных желез.

"В первую очередь важно избегать хронического напряжения. Полезно принимать магний курсами, заниматься физической активностью, пить достаточно воды. После стрессовых ситуаций стоит устроить себе небольшую перезагрузку — кому-то помогает прогулка, кому-то медитация или любимое хобби", — пояснила врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

Почему стресс проявляется на коже

Когда человек испытывает сильное или длительное эмоциональное напряжение, надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. Этот гормон в норме помогает справляться с кратковременным стрессом, но при хроническом повышении нарушает работу кожи.

усиливается выработка кожного сала;

изменяется баланс микрофлоры;

ухудшается кровоснабжение и питание клеток;

снижается регенерация тканей.

Результат — появление воспалений, угрей, шелушения и раздражений. Особенно чувствительно реагируют участки с большим количеством сальных желез: лоб, нос, подбородок и верхняя часть спины.