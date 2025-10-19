Стресс ест нас изнутри: врачи рассказали, как тревога разрушает желудок и кишечник

Мы привыкли считать стресс неизбежной частью жизни. Рабочие нагрузки, тревоги, семейные заботы и постоянный поток новостей — всё это держит нас в состоянии напряжения. Но не каждый задумывается, что длительное эмоциональное напряжение буквально разрушает организм изнутри, в первую очередь — желудочно-кишечный тракт.

Врач-эндокринолог Светлана Синицына из Консультативной поликлиники Челябинской областной клинической больницы объяснила, почему хронический стресс становится одним из самых опасных факторов для здоровья пищеварительной системы.

"Рано или поздно он начнёт давать сбои", — предупредила врач-эндокринолог Светлана Синицына, сравнив организм под стрессом с двигателем автомобиля, работающим на пределе.

Что происходит в организме при стрессе

Когда человек сталкивается с тревогой, опасностью или эмоциональным потрясением, в кровь выбрасываются адреналин и кортизол - гормоны, которые помогают мобилизовать силы. Они ускоряют сердцебиение, повышают давление и направляют энергию к мышцам, подготавливая тело к действию.

В краткосрочной перспективе это полезно — стресс помогает выжить. Но если состояние тревоги становится хроническим, организм перестаёт успевать восстанавливаться.

Кортизол, выделяющийся при длительном напряжении, подавляет иммунитет, нарушает обмен веществ и мешает нормальной работе внутренних органов. Первым страдает желудочно-кишечный тракт.

Как стресс влияет на пищеварение

ЖКТ напрямую связан с нервной системой. Под действием гормонов стресса активируется симпатическая нервная система, отвечающая за реакцию "бей или беги". В результате кровоток в желудке и кишечнике снижается, замедляется выработка ферментов, а мышцы кишечника сокращаются хаотично.

Это вызывает целый спектр неприятных симптомов.

Сбои в пищеварении. При стрессе может замедляться или ускоряться переваривание пищи. Возникают изжога, метеоризм, диарея или запоры.

Синдром раздражённого кишечника (СРК). Постоянное эмоциональное напряжение — один из главных факторов развития этого синдрома. Он сопровождается болями, спазмами и чередованием диареи и запоров.

Язвенная болезнь. Хронический стресс повышает кислотность желудка и ослабляет защитный слой слизистой. В сочетании с инфекцией Helicobacter pylori это может привести к язве.

Функциональные расстройства ЖКТ. Даже без видимых повреждений стресс способен вызывать боль и тяжесть в животе, чувство переполненности.

Нарушение микрофлоры. При длительном стрессе изменяется состав кишечных бактерий, что ослабляет иммунитет и ухудшает обмен веществ.

Почему стресс опасен для ЖКТ