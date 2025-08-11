Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка по зумбе
Тренировка по зумбе
© flickr.com by Vladimir Pustovit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Когда голова готова взорваться: физические приёмы, что гасят стресс за минуты

Врач Джош Эмдур назвал бег способом восстановления психического здоровья

Чувство, будто мир давит на вас со всех сторон? Оказывается, эффективное лекарство от стресса — вовсе не редкость и не требует дорогостоящего оборудования. Всё, что нужно, — ваше тело, немного времени и правильный выбор активности. Дело в том, что физическая нагрузка не только укрепляет мышцы и сердце, но и буквально "перепрошивает" нервную систему, снижая уровень гормона стресса — кортизола, а взамен повышая уровень серотонина и эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение.

По словам врача Мии Финкелстон, упражнения — это "лучший инструмент управления стрессом". Они помогают расслабить мышцы, улучшить работу мозга и вернуть чувство внутреннего равновесия. А семейный врач Джош Эмдур добавляет: бег, например, — это "медитация в движении", которая позволяет отсеять шум повседневности и сосредоточиться на моменте.

1. Бег

Достаточно надеть кроссовки и выйти на улицу, чтобы почувствовать, как напряжение уходит. Бег можно сделать и социальным — совместные пробежки с друзьями помогают не только тренировать тело, но и укреплять эмоциональные связи. Если вы новичок, начните с одной-двух тренировок в неделю, постепенно увеличивая нагрузку.

2. Йога

Это идеальный способ сбалансировать нервную систему. Комбинация поз, дыхательных техник и медитации помогает уменьшить реакцию "бей или беги" и вернуть внутренний покой. Начинать лучше с простых занятий, а при необходимости использовать блоки и ремни для правильной техники.

3. Кикбоксинг

Когда эмоции зашкаливают, парочка энергичных раундов с грушей может творить чудеса. Исследования показывают, что бокс и кикбоксинг снижают тревожность, гнев и подавленность. Главное — подобрать формат и интенсивность под себя и не забывать о защите.

4. Танцы

Они совмещают физическую нагрузку и эмоциональную разрядку. Движение под музыку помогает бороться с депрессией даже эффективнее, чем просто прослушивание любимых треков. И неважно, танцуете вы дома или в студии — главное, чтобы музыка зажигала.

5. Пилатес

Эта система укрепляет корпус, улучшает гибкость и развивает осознанность движения. Начинать лучше с занятий на мате, чтобы освоить базу, а затем можно переходить к более сложным вариантам с оборудованием.

6. Тай-чи

Медитативные плавные движения тай-чи снижают стресс и помогают улучшить баланс и гибкость. Несмотря на мягкий ритм, это древнее боевое искусство благотворно влияет на сон и даже облегчает хронические боли.

7. Ходьба

Самая доступная форма антистрессовой активности. Можно гулять в одиночестве, наслаждаясь тишиной, или присоединиться к клубу единомышленников, совмещая движение с общением.

Каждая из этих активностей по-своему помогает справиться с напряжением, а главное — все они подходят для разного уровня подготовки. Главное — выбрать то, что приносит радость, ведь именно удовольствие от процесса усиливает его терапевтический эффект.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи Cleveland Clinic назвали причины обвисания груди после снижения веса вчера в 19:10

Тайный враг женской фигуры, о котором молчат программы похудения

После похудения грудь может потерять упругость. Разбираем, почему это происходит и как с помощью питания, тренировок и привычек сохранить её форму.

Читать полностью » Моника Джонс объяснила, как техника front raise влияет на мышцы плеч вчера в 18:10

Почему работа над плечами может обернуться проблемами со спиной

Простое упражнение для плеч может стать источником боли, если делать его неправильно. Разбираем шесть частых ошибок и даём советы тренеров.

Читать полностью » Грейсон Уикхем назвал причины боли в коленях во время выпадов вчера в 17:10

Колени на грани: чем оборачивается ошибка в зале, которую допускают все

Боль в коленях при выпадах не всегда сигнал травмы. Узнайте, как техника, гибкость и баланс мышц влияют на здоровье суставов и помогают избежать боли.

Читать полностью » Лорен Джордж назвала шесть упражнений пилатеса у стены для развития гибкости и силы вчера в 16:10

Пилатес без коврика и тренажёров: секрет идеальной осанки в четырёх шагах

Узнайте, как всего за 20 минут и с помощью одной стены проработать всё тело, улучшить осанку и гибкость, а также снять напряжение со спины.

Читать полностью » Упражнения пилатеса для ягодичных мышц и бёдер от Кэсси Хо вчера в 15:10

Лягте на пол — и почувствуете, как работает каждая мышца

Укрепите ягодицы и бёдра за 15 минут в день с пилатес-комплексом Кэсси Хо — простые движения, которые можно делать дома без оборудования.

Читать полностью » Спортивный консультант объяснила, как избежать перегрева во время летних тренировок вчера в 14:11

Тренировки в +30: как не перегреться и не сдаться через 10 минут

Спорт при +30 °C — это возможно, но с нюансами. Как тренироваться без вреда для здоровья, что выбрать — плавание или бег, и как не перегреться — рассказываем.

Читать полностью » Физиотерапевт Расин: вращательные движения снижают риск травм и улучшают силу вчера в 13:08

Что он вообще делает? Вирусная разминка из TikTok — странная, но гениальная

Питчер MLB готовится к броску, будто снимается в sci-fi фильме. Но за его вращениями — наука. Разбираем, как это работает и что взять в свою разминку.

Читать полностью » Тренер Бахтурина: перегрузка на тренировках весной ведёт к травмам и выгоранию вчера в 12:02

Начали тренироваться — а стало хуже: где ошибка в погоне за формой мечты

Почему слишком усердные тренировки вредят, и как не сорваться в погоне за формой? Тренер рассказала, что делать, чтобы фитнес работал, а не калечил.

Читать полностью »

Новости
Туризм

РЖД: покупка билета за 60–120 дней снижает цену до 40%
Еда

Как приготовить блины со свекольным соком — пошаговый рецепт
Еда

Врачи предупредили об ожогах у детей при приготовлении танхулу по рецептам из TikTok
Красота и здоровье

Врачи Писарева и Михалева предупредили об опасности сладкой газировки в жару
Наука и технологии

Археологи: жители вернулись в Помпеи после извержения Везувия и жили среди руин 400 лет
Еда

Как приготовить слоёный салат Невеста: пошаговая инструкция
Авто и мото

Электромобиль "Атом" в такси-версии покажут на форуме МЕФТ в Москве 14 августа
Культура и шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева отметила 43 года тёплыми словами для семьи и друзей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru