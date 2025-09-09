Одна минута — и тревога сдаётся: простое упражнение против стресса
Когда стресс зашкаливает, кажется, что справиться с ним быстро невозможно. Но психолог Родриго Диас Карасо в беседе с Hola рассказал о простом упражнении, которое занимает всего одну минуту и помогает вернуть себе спокойствие.
Первые шаги к расслаблению
Карасо рекомендует:
-
Сесть или прислониться спиной к стене.
-
Опустить плечи.
-
Положить руку на грудь или живот.
Сам этот жест уже подаёт телу сигнал безопасности. Затем важно поочерёдно расслабить каждую часть тела.
Дыхательная техника
Ключевая часть упражнения — дыхание:
-
вдох через нос на 4 секунды,
-
задержка дыхания на 2 секунды,
-
выдох через рот на 6 секунд.
По словам психолога, такой ритм активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за состояние покоя.
Визуализация и самоподдержка
Дальше нужно представить место, которое ассоциируется с безопасностью — например, дом в горах или пляж на закате. Важно оживить воображаемую картину: цвета, запахи, звуки.
На этом фоне стоит повторять короткую фразу, например:
-
"Здесь я в безопасности"
-
"Я спокоен, всё в порядке".
Возвращение в реальность
Финальный шаг — плавный выход из визуализации и возвращение к окружающей действительности. Карасо подчеркивает: делать это нужно постепенно, чтобы сохранить ощущение гармонии.
Итог
Это упражнение — универсальный способ быстро снизить уровень тревоги. Оно сочетает дыхательную практику, работу с телом и воображением, что делает его доступным каждому.
