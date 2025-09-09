Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:12

Одна минута — и тревога сдаётся: простое упражнение против стресса

Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность

Когда стресс зашкаливает, кажется, что справиться с ним быстро невозможно. Но психолог Родриго Диас Карасо в беседе с Hola рассказал о простом упражнении, которое занимает всего одну минуту и помогает вернуть себе спокойствие.

Первые шаги к расслаблению

Карасо рекомендует:

  1. Сесть или прислониться спиной к стене.

  2. Опустить плечи.

  3. Положить руку на грудь или живот.

Сам этот жест уже подаёт телу сигнал безопасности. Затем важно поочерёдно расслабить каждую часть тела.

Дыхательная техника

Ключевая часть упражнения — дыхание:

  • вдох через нос на 4 секунды,

  • задержка дыхания на 2 секунды,

  • выдох через рот на 6 секунд.

По словам психолога, такой ритм активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за состояние покоя.

Визуализация и самоподдержка

Дальше нужно представить место, которое ассоциируется с безопасностью — например, дом в горах или пляж на закате. Важно оживить воображаемую картину: цвета, запахи, звуки.

На этом фоне стоит повторять короткую фразу, например:

  • "Здесь я в безопасности"

  • "Я спокоен, всё в порядке".

Возвращение в реальность

Финальный шаг — плавный выход из визуализации и возвращение к окружающей действительности. Карасо подчеркивает: делать это нужно постепенно, чтобы сохранить ощущение гармонии.

Итог

Это упражнение — универсальный способ быстро снизить уровень тревоги. Оно сочетает дыхательную практику, работу с телом и воображением, что делает его доступным каждому.

