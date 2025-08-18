Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тревожный отпуск
Тревожный отпуск
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:23

Рацион может заменить антидепрессант — если знать правильные ингредиенты: еда для счастья

Ферментированные продукты улучшают микрофлору кишечника и стабилизируют настроение

Когда мы чувствуем тревогу или усталость, редко задумываемся, что питание напрямую влияет на наше настроение. Но исследования подтверждают: то, что мы едим, способно снижать уровень стресса, поддерживать нервную систему и даже помогать расслабиться.

Некоторые продукты богаты веществами, которые укрепляют нервную систему: магний расслабляет мышцы и помогает справляться со стрессом, омега-3 улучшают работу мозга и снижают тревожность, витамины группы B поддерживают силы и уменьшают усталость.

Что добавить в рацион для спокойствия

Есть продукты, которые работают как естественные помощники нервной системы. Они улучшают выработку гормонов радости, поддерживают работу мозга и помогают телу расслабиться.

  • Тёмный шоколад — источник магния и антиоксидантов. Небольшой кусочек с высоким содержанием какао (от 70%) поднимает настроение и снимает напряжение.

  • Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, семена льна и тыквы снабжают организм магнием, цинком и полезными жирами.

  • Жирная рыба — лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3, которые уменьшают воспаление и снижают уровень тревожности.

  • Бананы — натуральный источник триптофана и витаминов группы B. Помогают вырабатывать серотонин — гормон счастья.

  • Ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеная капуста поддерживают микрофлору кишечника, которая напрямую влияет на настроение.

Как легко включить продукты-антистресс в повседневность

Сделать питание более «успокаивающим» можно без сложных изменений. Например:

  • Горсть орехов и кусочек шоколада — быстрый перекус.

  • Банановый смузи с йогуртом и семенами льна — отличный завтрак.

  • Запечённый лосось с лимоном и зеленью — вкусный ужин.

  • Ложка квашеной капусты или стакан кефира — лёгкое дополнение к приёму пищи.

Почему важен комплексный подход

Один только рацион не решит все проблемы. Но в сочетании с качественным сном, прогулками, движением и отдыхом от экрана правильное питание усиливает эффект. Через пару недель можно заметить меньше тревоги, более стабильное настроение и улучшение сна.

