Сладкий щит от тревоги: как обычные продукты работают сильнее успокоительных

Стрессовые ситуации в современном ритме жизни могут настигнуть неожиданно, но ослабить их воздействие помогает правильное питание. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По словам специалиста, если требуется быстро снизить напряжение, стоит обратить внимание на шоколад и молочные продукты. Она объяснила, что шоколад стимулирует выработку серотонина, а молочные продукты, особенно сладкие, действуют за счет содержащихся в них глюкозы и кальция, которые также обладают антистрессовым эффектом.

Эксперт подчеркнула, что для повышения стрессоустойчивости необходимо включать в рацион продукты с витаминами группы B. По её словам, витамины B6, B9 и B12 напрямую поддерживают работу нервной системы. Их можно найти в цельнозерновых крупах, хлебе из муки грубого помола, проростках, семенах, а также в мясе и субпродуктах.

Кроме того, Белоусова отметила важность микроэлементов магния и кальция. Она уточнила, что молочные продукты содержат оба этих элемента в оптимальном сочетании и легко усваиваемой форме. Помимо этого, в них присутствует триптофан — аминокислота, участвующая в выработке серотонина, который отвечает за настроение и устойчивость нервной системы.