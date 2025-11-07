Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дыхательная практика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:10

Мозг в панике, тело на взводе: как вернуть контроль над собой за пару минут

Психолог Потемкина назвала эффективные техники самопомощи при стрессе

При резком стрессе важно восстановить концентрацию внимания и нормализовать дыхание, объяснила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина. Она поделилась эффективными техниками самопомощи в беседе с NewsInfo.

Психолог отметила, что сильный стресс сопровождается учащенным сердцебиением, дрожью, поверхностным дыханием и снижением концентрации внимания. По ее словам, в таких случаях важно определить, представляет ли ситуация угрозу жизни, и в первую очередь позаботиться о безопасности.

"Если стресс связан с угрозой жизни, нужно глубоко вздохнуть, посмотреть, насколько есть угроза безопасности и предпринять все то, что безопасность обеспечивает", — пояснила Потемкина.

Она добавила, что при резком стрессе помогает одна из дыхательных техник.

"Помогает дыхание по определенной системе на два счета вдох, один счет задержка дыхания, на четыре счета выдох, потом на два счета задержка дыхания, и так несколько раз", — рассказала эксперт.

Вернуться в нормальное психическое состояние помогает и ещё одна проверенная временем техника, отметила специалист.

"Описать какой-то предмет, который находится рядом перед глазами. Про себя или можно вслух. К примеру, я вижу автомобиль красного цвета, с такими-то окнами, такой-то марки и так далее. Тогда внимание сконцентрируется на описании предмета и переключится с объекта стресса на другой объект", — посоветовала эксперт.

Если стресс не проходит долгое время, можно использовать технику мышечного расслабления, посоветовала Потёмкина.

"Хотя бы пару раз в день по семь-восемь минут расслаблять мышцы. Есть такой способ по Джейкобсену, когда расслабляются все группы мышц по очереди. Человек сидит в удобной позе, ноги плотно прилегают к полу и может представлять, как тепло распространяется по телу и расслабляется. Ещё помогают при хроническом стрессе прогулки, физическая нагрузка, посильная, не чрезмерная, отвлечения, например, на творчество", — рассказала психолог.

