Нервное истощение подкрадывается тихо: эти симптомы нельзя терпеть неделями

Вспышки гнева, тревожность, забывчивость, нарушения сна и телесное напряжение могут говорить о том, что нервная система работает на пределе, рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, по каким признакам можно распознать перегрузку нервной системы и когда стоит обращаться к врачу.

Никитина отметила, что при перегрузке нервной системы прежде всего начинает страдать эмоциональная сфера. По словам специалиста, человек может чаще обычного испытывать тревогу, беспокойство, раздражительность и реагировать на мелкие события.

"Бывает повышенная раздражительность, вспышки гнева по мелочам. Интеллигентный мужчина или женщина, или подросток срываются как будто что-то произошло катастрофическое", — отметила Никитина.

Она пояснила, что перегрузка может отражаться и на поведении детей. Например, ребенок может грызть ногти или обрывать кожу вокруг ногтей.

Кроме того, при таком состоянии могут появляться перепады настроения, чувство опустошенности, апатия и потеря интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие. Также могут страдать память, концентрация и способность принимать решения.

"Утром человек проснулся, у него все хорошо, к обеду все плохо, конец света, либо наоборот. Ничего не радует, ничего не хочется. Могут быть ощущения, что человек перестал что-то понимать, справляться с задачами, меняется концентрация внимания, появляется забывчивость, человек не может сосредоточиться", — назвала симптомы эксперт.

Специалист добавила, что при длительном напряжении возникают и физические проявления. Среди них могут быть головные боли напряжения, головокружение, сердцебиение, зажатость в шее и воротниковой зоне, дрожь в руках, проблемы с аппетитом, изжога, рефлюкс, запоры, диарея и синдром раздраженного кишечника.

По словам Никитиной, при выраженных симптомах важно сначала исключить соматические причины. Для этого стоит обратиться к терапевту и кардиологу, а затем, если врачи не находят нарушений со стороны сердца и сосудов, идти к психотерапевту.

"Если совсем все плохо, руку поднять не могу, ничего не хочется, депрессия, повышается давление, начинает побаливать желудок, старая язва или гастрит дают о себе знать, ногти изгрызены даже у женщин, тут уже просто необходимо бить в колокола", — подчеркнула Никитина.

Эксперт уточнила, что особенно важно не игнорировать состояние, если симптомы сохраняются дольше двух-трех недель, мешают повседневной жизни и не проходят после отдыха, смены обстановки или переключения на другой род деятельности.