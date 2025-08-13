Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 22:00

Китайская головоломка памяти: как скрытые переживания разрушают мозг пожилых иммигрантов

Стресс и память у пожилых китайцев: новое исследование в США раскрывает детали

Новое исследование показало, что привычка "держать всё в себе" может со временем негативно сказаться на памяти, особенно у пожилых американцев китайского происхождения. Работа опубликована в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease и охватила 1528 участников старше 70 лет, проживающих в районе Чикаго.

Все респонденты входили в крупнейшее в США Популяционное исследование китайских пожилых людей (PINE). На протяжении примерно четырёх лет они трижды проходили тесты на память и мышление на привычном для них китайском диалекте, чтобы исключить языковой барьер.

"Интернализация стресса" и её последствия
Учёные изучали связь когнитивных способностей с эмоциональным благополучием, социальной поддержкой, состоянием здоровья и уровнем культурной адаптации. Особое внимание привлёк фактор, который исследователи назвали "интернализацией стресса" — склонностью испытывать высокий уровень напряжения и безнадёжности при низком чувстве контроля над повседневной жизнью.

Люди с высокими показателями по этому критерию демонстрировали более быстрое ухудшение памяти, чем их ровесники. Годовые изменения были небольшими, но накапливались со временем. Эффект проявлялся только в задачах на запоминание, например, в воспроизведении списка слов после короткой паузы, но не в навыках планирования или решения проблем.

Авторы отмечают, что эти черты часто соотносятся со стереотипами, навешиваемыми на азиатские меньшинства, однако подчеркнули, что такой образ поведения можно изменить при наличии поддержки.

Культурный контекст
Согласно статистике, около 69% американцев китайского происхождения — иммигранты, а две трети пожилых представителей этой группы слабо или вовсе не владеют английским. Многие переехали в США в зрелом возрасте и сталкивались с давлением стереотипа "образцового меньшинства", который предполагает трудолюбие, успех и самостоятельность.

Хотя это представление может казаться лестным, оно нередко вынуждает скрывать трудности и избегать просьб о помощи, что ведёт к эмоциональной изоляции. В долгосрочной перспективе это может подорвать и психическое, и физическое здоровье.

Почему социальная активность не спасает от спада
Исследование показало, что социальная вовлечённость и более высокая культурная адаптация действительно связаны с лучшими показателями памяти на старте. Однако при начале ухудшения памяти скорость её снижения была одинаковой у всех. То есть социальная активность повышала исходный уровень, но не замедляла темпы спада.

Это совпадает с выводами, полученными в других этнических сообществах: сильное начало не гарантирует медленного ухудшения, если негативные факторы, такие как скрытый стресс, уже укоренились.

Чайнатаун и традиции
Около 60% участников жили в чикагском Чайнатауне — районе с богатой культурой и сильными общественными связями. Такая среда помогает сохранять традиции, но одновременно может усиливать нормы, предполагающие решение проблем в одиночку.

Учёные сравнили этот феномен с концепцией "джонгенриизма", описанной в афроамериканских сообществах, когда постоянная борьба с трудностями без внешней поддержки приводит к ухудшению здоровья.

Возможные решения
Исследователи подчеркивают, что интернализация стресса — это не болезнь, а изменяемый стиль преодоления трудностей. Они предлагают:

  • бороться с культурными стереотипами через просветительские кампании;
  • создавать адаптированные под культурные особенности программы психологической помощи;
  • обучать врачей выявлять скрытые признаки эмоционального неблагополучия.

Цель — помочь пожилым людям говорить о своих переживаниях до того, как стресс начнёт влиять на память.

Ограничения исследования
Авторы отмечают, что работа проводилась в одном мегаполисе, поэтому её выводы могут быть неприменимы ко всей группе пожилых американцев китайского происхождения. Кроме того, почти 1000 человек не прошли полный цикл тестирования, а оставшиеся участники были в среднем здоровее, что могло повлиять на результаты.

Исследование не доказывает, что замалчивание стресса напрямую вызывает потерю памяти, но подтверждает наличие устойчивой связи. Учёные напоминают: забота о когнитивном здоровье включает не только умственные тренировки и здоровый образ жизни, но и готовность открыто делиться своими проблемами.

