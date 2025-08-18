Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы

Реабилитолог, нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов в беседе с изданием "Чемпионат" объяснил, почему стресс становится серьёзным препятствием на пути к хорошей физической форме.

Кортизол против мышечного роста
Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол. Этот гормон:

  • блокирует синтез белка, который необходим для восстановления и роста мышц,
  • ускоряет разрушение мышечной ткани.

Таким образом, регулярные тренировки могут не приносить результата, если уровень стресса остаётся высоким.

Долгосрочные последствия
По словам Корюкалова, длительный стресс влияет не только на мышцы, но и на весь организм:

  • снижает уровень тестостерона и гормона роста,
  • ухудшает качество сна,
  • делает тело менее способным адаптироваться к физическим нагрузкам.

Как восстановить баланс
Чтобы мышцы снова начали расти, врач советует:

  • наладить режим сна,
  • соблюдать баланс между тренировками и отдыхом,
  • следить за питанием, обеспечивая организм необходимыми нутриентами.

