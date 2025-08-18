Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Реабилитолог, нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов в беседе с изданием "Чемпионат" объяснил, почему стресс становится серьёзным препятствием на пути к хорошей физической форме.

Кортизол против мышечного роста

Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол. Этот гормон:

блокирует синтез белка, который необходим для восстановления и роста мышц,

ускоряет разрушение мышечной ткани.

Таким образом, регулярные тренировки могут не приносить результата, если уровень стресса остаётся высоким.

Долгосрочные последствия

По словам Корюкалова, длительный стресс влияет не только на мышцы, но и на весь организм:

снижает уровень тестостерона и гормона роста,

ухудшает качество сна,

делает тело менее способным адаптироваться к физическим нагрузкам.

Как восстановить баланс

Чтобы мышцы снова начали расти, врач советует: