Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон
Реабилитолог, нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов в беседе с изданием "Чемпионат" объяснил, почему стресс становится серьёзным препятствием на пути к хорошей физической форме.
Кортизол против мышечного роста
Во время нервного напряжения организм начинает активно вырабатывать кортизол. Этот гормон:
- блокирует синтез белка, который необходим для восстановления и роста мышц,
- ускоряет разрушение мышечной ткани.
Таким образом, регулярные тренировки могут не приносить результата, если уровень стресса остаётся высоким.
Долгосрочные последствия
По словам Корюкалова, длительный стресс влияет не только на мышцы, но и на весь организм:
- снижает уровень тестостерона и гормона роста,
- ухудшает качество сна,
- делает тело менее способным адаптироваться к физическим нагрузкам.
Как восстановить баланс
Чтобы мышцы снова начали расти, врач советует:
- наладить режим сна,
- соблюдать баланс между тренировками и отдыхом,
- следить за питанием, обеспечивая организм необходимыми нутриентами.
