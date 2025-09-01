Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилой человек принимает таблетку от сердца
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:55

Учёные бьют тревогу: стресс меняет сердце на молекулярном уровне — вот доказательства

Исследование Калифорнийского университета: городской стресс ускоряет болезни сердца

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что стресс оказывает прямое воздействие не только на мозг, но и на сердце — на самом глубоком, молекулярном уровне. Исследование, опубликованное в Molecular and Cellular Cardiology, показывает, что экологические и социальные стрессоры, такие как шум, перенаселённость или хроническое нарушение сна, ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как стресс влияет на сердце

В ходе экспериментов на животных оказалось, что всего десяти дней острого стресса достаточно, чтобы вызвать воспаление в сердце и изменить его работу. Этот процесс связан с активацией так называемых инфламмасом NLRP3 - мультибелковых комплексов, которые реагируют на клеточный стресс и запускают воспалительные реакции.

Когда инфламмасомы активируются, они начинают выделять молекулы, повреждающие ткани сердца. Таким образом, стресс становится не только эмоциональной или психологической нагрузкой, но и физиологическим фактором, буквально изменяющим работу сердца.

"Мы впервые увидели, что факторы стресса, особенно характерные для жизни в крупных городах, напрямую запускают этот процесс в сердечных клетках, вызывая воспаление и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила профессор Падмини Сириш, соавтор исследования.

Нарушение работы клеток

Учёные показали, что стресс нарушает координацию работы сердечных клеток. Молекулярный анализ выявил: при активации инфламмасом усиливается воспаление, повреждаются ткани, а сердце работает менее слаженно. Это объясняет, почему у людей с хроническим стрессом часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания, даже если явных симптомов долгое время нет.

Почему это важно

Результаты исследования помогают понять, почему жители мегаполисов и индустриальных районов чаще страдают сердечными болезнями. Постоянный шум, нехватка сна, плохая экология и перенаселённость — всё это факторы, которые запускают процессы воспаления в сердце.

"Если мы не можем полностью убрать стресс, наша цель — уменьшить его вред для сердца", — подчеркнула Сириш.

Как снизить вред стресса

Учёные отмечают, что лучший способ защиты сердца — это снижение уровня стресса. Регулярная физическая активность, правильное питание, дыхательные практики, медитация и качественный сон помогают уменьшить риск. Однако для людей, живущих в условиях больших городов, это не всегда просто реализовать, поэтому исследователи также ищут медикаментозные и терапевтические пути снижения активности инфламмасом.

Таким образом, стресс — это не только психологическая проблема, но и биологический фактор, который напрямую влияет на здоровье сердца.

Три интересных факта

  1. Инфламмасомы NLRP3 участвуют не только в развитии сердечных заболеваний, но и в прогрессировании диабета и нейродегенеративных болезней, таких как болезнь Альцгеймера.
  2. По данным ВОЗ, стресс и его последствия считаются одной из главных непрямых причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.
  3. Медитация и дыхательные практики способны снижать уровень воспалительных маркеров в крови, что подтверждается клиническими исследованиями последних лет.

