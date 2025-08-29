Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:08

Кошка в тревоге? Виноваты её хозяева — и вот почему

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин

Кошки часто кажутся независимыми и спокойными, но на самом деле это чувствительные создания, которые легко поддаются стрессу. Многие владельцы не осознают, что их повседневные привычки могут вызывать у питомца тревогу. Чтобы создать для кошки комфортные условия, стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Наказания

Кошки действуют по инстинктам и не понимают человеческих правил. Наказания вызывают у них лишь страх и недоверие. Вместо этого работает положительное подкрепление: когтеточки рядом с мебелью, поощрения за правильное поведение или альтернативные места для прыжков.

2. Ошибки с лотком

Грязный туалет, резкие запахи и шумное место — главные источники стресса для кошки. Эти животные очень чистоплотны, и если лоток не убирают вовремя, они могут искать другие места для своих дел. Лоток нужно чистить ежедневно, менять наполнитель часто и ставить его в тихом, уединённом месте. Для нескольких кошек необходимы отдельные туалеты.

3. Резкие запахи и химия

Свечи, освежители воздуха, сильные чистящие средства и ароматизированные наполнители плохо переносятся кошками. Их обоняние и дыхательная система слишком чувствительны. Многие эфирные масла токсичны, а запахи хвои или хлорки могут вызвать бронхит или приступ астмы. Лучше выбирать мягкие, нейтральные средства без запаха, безопасные для животных.

4. Долгое одиночество

Считается, что кошки могут спокойно оставаться одни на несколько дней, но это миф. Они нуждаются в обществе, свежей воде, еде и чистом лотке каждый день. Долгое отсутствие хозяина становится для питомца сильным стрессом, даже если он внешне кажется спокойным.

5. Шумная среда

Слух кошки острее человеческого в несколько раз. Громкая музыка, ссоры или постоянный лай соседской собаки превращают жизнь питомца в источник стресса. Конечно, не все звуки можно контролировать, но снизить уровень шума дома — в силах хозяина.

Кошки тонко реагируют на окружающую среду. Наказания, грязный лоток, химия, одиночество и шум — главные факторы, вызывающие у них тревогу. Устранив их, хозяин делает жизнь питомца спокойной и счастливой, а отношения с ним — доверительными.

