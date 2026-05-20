Осмотр у офтальмолога
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:03

Темная завеса и вспышки перед глазами: вот что способно стать спусковым крючком

Стресс как психоэмоциональное состояние не способен мгновенно вызвать полную и необратимую слепоту у человека с изначально здоровыми глазами, однако риск развития офтальмологических нарушений на фоне перенапряжения действительно существует, пояснила офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. В эксклюзивном комментарии NewsInfo она подробно рассказала, как нервное истощение влияет на зрительную систему.

Ранее издание "Вечерняя Москва" сообщило, что в редких случаях сильное эмоциональное потрясение может приводить к функциональной слепоте. В данной ситуации глаза пациента остаются физически здоровыми, однако мозг временно прекращает корректную обработку поступающей визуальной информации.

По словам профессора Татьяны Шиловой, чаще под влиянием стресса пациенты наблюдают не исчезновение зрения как таковое, а его резкое качественное снижение.

"Стресс сам по себе не вызывает необратимую слепоту у человека со здоровыми глазами. Сильное эмоциональное напряжение действительно может стать триггером нарушений зрения. Чаще речь идет не о слепоте в прямом смысле, а о резком ухудшении качества зрения. Туман перед глазами, искажение линий, пятно в центре поля зрения, трудности с фокусировкой", — пояснила Татьяна Шилова, офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор.

Профилактика заболеваний — лучший способ избежать серьезных проблем с глазами.

Эксперт подчеркнула, что нервное напряжение чаще выступает катализатором, обостряющим уже имеющиеся скрытые проблемы, такие как сосудистые патологии или склонность к повышению артериального давления.

"Стресс также может усугублять уже существующие проблемы. Это касается сосудистых нарушений, колебаний артериального давления, мигренозных зрительных феноменов, течения глаукомы у пациентов с факторами риска. Неправильно говорить, что человек просто понервничал и ослеп. Более корректная формулировка такая: стресс может запустить или усилить патологический процесс у предрасположенного пациента", — отметила офтальмолог.

Многие люди часто игнорируют сигналы организма, списывая все на усталость. В это же время серьезные структурные изменения в глазу могут развиваться бессимптомно до критического момента. Специалисты рекомендуют следить и за тем, как организация рабочего пространства и освещение влияют на зрительную функцию, чтобы не допустить хронической астенопии.

Главный совет офтальмолога — не заниматься самодиагностикой при появлении "завесы", двоения или выпадения полей зрения. Важно помнить о необходимости периодических осмотров, так как многие патологии сосудов, в том числе и те, что приводят к кровоизлияниям в глазу, требуют немедленной медицинской помощи для сохранения функциональности глаз.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

