Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зрение

© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:39

Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения

Стресс может вызывать не только общее ухудшение самочувствия, но и напрямую влиять на зрение, провоцируя сосудистые реакции, которые приводят к потемнению в глазах и сужению поля зрения. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Он отметил, что зрение напрямую реагирует на стресс через сосудистые механизмы. По его словам, такие реакции могут проявляться в виде кратковременных нарушений и зависят от общего состояния организма. Эксперт подчеркнул, что глаза не являются изолированной системой и отражают изменения, происходящие в теле.

"Стресс влияет на организм в целом и, соответственно, может отражаться на зрении. Это связано с реакцией сосудов, которая в отдельных случаях приводит к сужению поля зрения или потемнению в глазах. Если речь идет о кратковременной сосудистой реакции, такие изменения, как правило, проходят. Однако при хроническом состоянии или наличии сопутствующей патологии необходима индивидуальная оценка и обследование", — отметил Куренков.

Он также подчеркнул, что важным фактором остается своевременное обращение к врачу. Специалист рекомендовал проходить профилактические осмотры не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Кроме того, при появлении любых тревожных симптомов не стоит откладывать визит к специалисту.

"Пациенты, как правило, не способны объективно оценить состояние своего зрения и связать симптомы с возможными причинами. Даже незначительные изменения могут быть проявлением более серьезных процессов. Поэтому при любом дискомфорте или ухудшении важно не откладывать обращение к специалисту. Только после полноценного обследования можно установить причину и определить дальнейшую тактику лечения", — заключил врач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet