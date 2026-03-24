Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения

Стресс может вызывать не только общее ухудшение самочувствия, но и напрямую влиять на зрение, провоцируя сосудистые реакции, которые приводят к потемнению в глазах и сужению поля зрения. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Он отметил, что зрение напрямую реагирует на стресс через сосудистые механизмы. По его словам, такие реакции могут проявляться в виде кратковременных нарушений и зависят от общего состояния организма. Эксперт подчеркнул, что глаза не являются изолированной системой и отражают изменения, происходящие в теле.

"Стресс влияет на организм в целом и, соответственно, может отражаться на зрении. Это связано с реакцией сосудов, которая в отдельных случаях приводит к сужению поля зрения или потемнению в глазах. Если речь идет о кратковременной сосудистой реакции, такие изменения, как правило, проходят. Однако при хроническом состоянии или наличии сопутствующей патологии необходима индивидуальная оценка и обследование", — отметил Куренков.

Он также подчеркнул, что важным фактором остается своевременное обращение к врачу. Специалист рекомендовал проходить профилактические осмотры не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Кроме того, при появлении любых тревожных симптомов не стоит откладывать визит к специалисту.