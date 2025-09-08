Тайная жизнь россиян во время стресса: неожиданные пищевые откровения

Во время эмоциональных потрясений многие ищут спасение в еде, и россияне здесь не исключение. Исследование, проведённое компанией "Много лосося" показало: пищевое поведение людей заметно меняется в моменты стресса. Для одних еда становится способом отвлечься, для других — источником дополнительного дискомфорта.

Что едят россияне во время стресса

Более 40% опрошенных признались, что чаще всего тянутся к сладкому. Это могут быть шоколад, пирожные или мороженое. Такая пища быстро поднимает уровень серотонина, что временно снижает напряжение. Интересно, что 31% россиян выбирают более привычные продукты — кашу или обычные блюда, не относящиеся к категории "комфорт-фуд".

Часть респондентов отмечает, что во время переживаний они не могут остановиться: 42% признались в склонности к перееданию. Ещё 38% рассказали, что им приходится сдерживать себя, чтобы не опустошить холодильник. Но не все реагируют одинаково — около 20% людей, наоборот, полностью теряют аппетит в тревожные периоды.

Доставка или домашняя еда

Многие россияне в стрессовые моменты предпочитают не тратить силы на готовку. По данным исследования, 44% участников опроса чаще всего заказывают еду с доставкой. Наибольшей популярностью пользуются пицца (41%) и суши (33%). Часть респондентов (23%) ограничивается тем, что уже есть дома, не задумываясь о разнообразии или пользе.

Почему стресс толкает к перееданию

Когда человек оказывается в напряжённой ситуации, организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, напрямую связанный с реакцией на стресс. Он усиливает аппетит и стимулирует желание съесть продукты, богатые жирами и быстрыми углеводами. В результате формируется привычка "заедать" тревогу, которая со временем может привести к набору веса и даже ожирению.

"Организм под воздействием стресса выделяет кортизол, а тот разгоняет аппетит и тягу к калорийной пище", — пояснила врач.

Чем опасна привычка "заедать" стресс

Психологи и диетологи отмечают, что постоянное обращение к еде как к способу борьбы с негативными эмоциями формирует порочный круг. Человек ест, чтобы почувствовать облегчение, но спустя время снова сталкивается с тревогой или усталостью и вновь обращается к пище. Это не только приводит к перееданию, но и мешает развивать более здоровые способы справляться со стрессом.

Среди таких методов специалисты советуют регулярную физическую активность, дыхательные практики, медитацию, а также поиск поддержки у близких. Всё это помогает снизить уровень стресса без лишней нагрузки на организм.

Какие выводы делают специалисты

Эксперты подчёркивают: важно понимать, что еда не решает проблему, а лишь маскирует её. При этом чрезмерное увлечение "комфорт-фудом" может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и нарушение обмена веществ. Поэтому лучше вовремя отслеживать свои привычки и при необходимости обращаться к врачам или психологам.

Три интересных факта