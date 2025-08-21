Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:16

Воспаление сосудов и тромбы: что запускает хроническое перенапряжение

Постоянный стресс может привести к аритмии и остановке сердца — кардиолог Кокин

Мы часто недооцениваем, насколько сильное влияние стресс оказывает на здоровье. Кардиолог Евгений Кокин в беседе с "Известиями" подчеркнул: постоянное нервное напряжение буквально изнашивает сердечно-сосудистую систему и может стать причиной самых опасных заболеваний.

Как гормоны стресса разрушают сосуды
Во время стресса в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Эти гормоны заставляют сердце работать быстрее и сужают сосуды. Итог — резкий скачок давления. Если такие ситуации повторяются регулярно, развивается гипертония, которая повышает риск инфаркта и инсульта.

Нарушение ритма и остановка сердца
Еще один эффект стресса — аритмия. Нарушение сердечного ритма может быть временным, но иногда оно становится толчком к серьезным осложнениям, вплоть до остановки сердца.

Воспаление и слабость сосудов
Хроническое нервное перенапряжение способно провоцировать воспалительные процессы в сосудах. Их стенки со временем истончаются, теряют эластичность, что в итоге приводит к сердечной недостаточности.

Опасность тромбообразования
Кокин отметил и еще одну угрозу: повышение уровня кортизола сгущает кровь. В таких условиях возрастает вероятность образования тромбов, которые могут блокировать кровоток и стать причиной смертельно опасных осложнений.

