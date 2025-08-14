Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бодибилдер качает бицепс
Бодибилдер качает бицепс
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Силы есть, но тело уже другое: как тренироваться в зрелом возрасте без вреда

Румынская тяга и обратная планка вошли в базовый комплекс для мужчин 45+

С возрастом тело требует иного подхода к тренировкам. Силы, конечно, есть, но и рисков становится больше — особенно если упорно игнорировать технику и баланс нагрузки. Ведущий канала Pro Training рассказал, какие упражнения стоит включить в базовую программу мужчинам среднего возраста — и почему именно они важны.

Главное — не перегрузиться, а тренироваться с умом

Эксперт подчеркнул, что после 45 лет подход к тренировкам должен быть более вдумчивым. Важно не просто "качать", а укреплять организм в целом, избегая травм и истощения.

Работа с отягощением помогает не только поддерживать форму, но и улучшает общее самочувствие: нормализует давление, укрепляет сердце и положительно влияет на психоэмоциональное состояние.

Базовая пятёрка упражнений

Для стабильной физической формы тренер рекомендует такие упражнения:

  • Подтягивания обратным хватом — развивают спину и бицепсы.
  • Классические отжимания — укрепляют грудные мышцы и трицепсы.
  • Жим штанги сидя вверх — помогает стабилизировать плечевой пояс.
  • Обратная планка — улучшает осанку и задействует заднюю цепь мышц.
  • Румынская тяга — одно из самых эффективных упражнений для задней поверхности бедра и поясницы.

Румынская тяга: техника без ошибок

Это упражнение заслужило отдельное внимание. Оно часто выполняется с ошибками, которые могут привести к травмам, особенно поясницы.

Как делать правильно:

  • Встаньте прямо, слегка согните колени.
  • Возьмите гриф верхним хватом.
  • Опускаясь в наклон, держите штангу близко к ногам — буквально вдоль голеней.
  • Не округляйте спину!
  • Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра.
  • Важно помнить: здесь не гонимся за весом. Главное — техника и контроль движения.

Итог: тренируйся, но слушай тело

Мужчинам в зрелом возрасте особенно важно подходить к тренировкам разумно:

  • Следить за восстановлением.
  • Не перегружаться объёмом.
  • Работать на результат, а не на изнеможение.
  • Сила, гибкость и здоровье — вот настоящие цели, а не только вес штанги или количество повторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему бегуны болеют после марафона — объясняет тренер Эрика Ковиелло сегодня в 7:50

Дистанция, после которой болеют даже чемпионы

После марафона вас может подстерегать не только усталость, но и болезнь. Разбираем причины «марафонного гриппа» и способы избежать его.

Читать полностью » Физиотерапевт Марко предупредила о рисках травм при ежедневных выпадах сегодня в 7:10

Ежедневные выпады: тренировка, которая может обернуться проблемами для коленей

Выпады каждый день — путь к сильным ногам или прямая дорога к травме? Разбираем плюсы, риски и безопасные схемы тренировок.

Читать полностью » Сплит-приседания укрепляют ноги и снижают риск травм — данные тренеров сегодня в 6:50

Как одна нога может сделать вас сильнее, чем тренировки со штангой

Сплит-приседания — упражнение, которое способно укрепить ноги, улучшить баланс и снизить риск травм. Разбираем технику, ошибки и лучшие вариации.

Читать полностью » Harvard Health: время для сжигания 500 калорий на эллиптическом тренажёре зависит от веса и возраста сегодня в 6:10

Сожги 500 калорий без боли для суставов — кардио без риска

Узнайте, сколько времени потребуется, чтобы сжечь 500 калорий на эллиптическом тренажёре, и какие приёмы помогут сделать тренировку эффективнее.

Читать полностью » Приседания с весом и жим штанги лёжа повышают риск травм у новичков — фитнес-тренеры сегодня в 5:50

Тренировки, после которых дорога ведёт не к успеху, а к травме

Некоторые упражнения в спортзале выглядят эффектно, но могут привести к серьёзным травмам. Узнайте, какие движения лучше исключить и чем их заменить.

Читать полностью » Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет сегодня в 5:10

Привычка, которая меняет тело и мозг, но требует меньше часа в день

Ходьба способна изменить здоровье и настроение без спортзала и дорогого оборудования. Узнайте, сколько шагов в день действительно нужно.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан рассказал, как неправильный хват гантелей ведет к травмам сегодня в 4:50

Эти движения с гантелями убивают суставы медленно, но верно

Даже опытные спортсмены совершают ошибки с гантелями, которые снижают эффективность и приводят к травмам. Узнайте, какие приёмы стоит заменить.

Читать полностью » Программа кроссфита с увеличенным числом повторений опубликована тренерами сегодня в 4:47

Три движения доводят до предела: новый кроссфит-комплекс для тех, кто не боится нагрузки

Усложнённая версия классической "Аманды" с акцентом на технику и контроль темпа. Разбираем варианты для любого уровня подготовки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Менингококковая инфекция: число заболевших выросло вдвое – как защитить себя и близких
Садоводство

Почему стоит отказаться от перекопки: секреты здоровой почвы и высокого урожая
Садоводство

Джибойя, антуриум и спатифиллум — растения, которым нужен рассеянный свет
Красота и здоровье

Кардиолог назвал боли и снижение выносливости признаками ишемии
Питомцы

Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках прогулок детей с собаками без присмотра
Наука и технологии

Шелковый путь: в Кыргызстане нашли захоронение возрастом 2000 лет
Дом

Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru